Đề thi THPT quốc gia 2017 được bảo mật thế nào

Đề thi được giữ trong hòm, két sắt có khóa niêm phong, bảo vệ 24/24h. Tổ làm đề thi, in sao đề bị cách ly với bên ngoài.

Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh trong buổi thông tin báo chí về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017 đã khẳng định, đề thi là khâu quan trọng, tác động trực tiếp đến thành bại của kỳ thi. Trong đó khâu bảo mật bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi rất quan trọng. Bộ cùng các địa phương đang chỉ đạo sát sao công tác in sao, vận chuyển, bảo mật đề.

Theo Quy chế Thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ tối mật. Do đó ngay từ khâu ra đề thi đến in sao đề (gọi chung là làm đề thi) đều được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi đến hết thời gian thi môn cuối cùng.

Mọi quá trình trong khâu làm đề từ ra đề thi, in sao, vận chuyển đều phải bảo mật, có sự giám sát của công an.

Các thành viên tham gia làm đề phải cách ly triệt để với bên ngoài tới khi kết thúc môn thi cuối cùng. Trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban in sao đề thi, các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài. Cách liên hệ bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm, dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an. Trường hợp được phép ra ngoài, cán bộ làm đề cũng chịu sự giám sát của công an. Danh sách những người làm đề thi được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi.

Việc in sao đề thi được thực hiện cách ly 3 vòng độc lập với những quy trình chặt chẽ. Máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng.

Đề thi in sao xong sẽ được niêm phong đóng gói theo phòng thi. Quá trình vận chuyển, bàn giao, đề thi được bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong. Đề được bảo vệ 24/24h trong suốt thời gian vận chuyển cho đến hết quá trình bảo quản và sử dụng tại điểm thi.

Qua kiểm tra, ông Trinh cho biết, các cụm thi đã thực hiện nghiêm túc việc in sao, bảo mật đề, dành điều kiện tốt nhất để bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi. Những sự cố rò rỉ đề thi đã xảy ra trong năm 2017 ở một số địa phương, là sự cảnh báo các điểm thi, hội đồng thi không được chủ quan bất kỳ khâu nào, để bảo đảm đề thi đến tận tay thí sinh là tuyệt đối bảo mật.

Quỳnh Trang