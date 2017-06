Công an xã nổ súng, 3 thanh niên nhập viện cấp cứu

Cho rằng nhóm thanh niên nẹt pô, lạng lách, thách thức nên một công an xã đã nổ súng bắn chỉ thiên. Có 3 thanh niên sau đó trình báo bị bắn trọng thương được người thân đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 18/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, làm rõ thông tin công an viên xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nổ súng khi tuần tra khiến 3 thanh niên bị thương.

Nạn nhân Lượng với các vết thương ở lưng, vai nghi do bị bắn

Nguồn tin cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an TP. Buôn Ma Thuột về trấn áp tội phạm trên địa bàn. Tối 16/6, Công an xã Ea Kao đã tổ chức lực lượng tuần tra trên các tuyến đường. Đến 21g cùng ngày, tổ tuần tra do ông Y Quý Bkrông (Phó trưởng Công an xã Ea Kao) và công an viên tên Nguyễn Văn Đàn gặp khoảng 10 thanh niên đi trên 6 - 7 xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô. Tổ tuần tra yêu cầu nhóm thanh niên dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các thanh niên trên không chấp hành mà còn thách thức, tông vào hai cán bộ công an.

Lúc này, ông Y Quý dùng súng rulo bắn đạn cao su. Thấy nhóm thanh niên không chấp hành mà tiếp tục ép xe, thách thức hai công an xã, ông Y Quý nổ 4 phát súng về phía nhóm thanh niên. Sau khi nổ súng, nhóm thanh niên bỏ chạy nên hai công an xã đã quay về trụ sở gọi lực lượng tiếp tục truy đuổi. Khoảng 15 phút sau, người dân báo có ba thanh niên bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với nhiều vết thương nghi do bị bắn

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện chưa thể khẳng định được các thanh niên trên bị thương có phải do công an bắn hay không.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, lúc 23g24 ngày 16/6, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân là Bùi Minh Tuấn, Bùi Văn Lượng và Bùi Nhật Trường (cùng trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao) trong tình trạng tỉnh táo. Cả ba bệnh nhân đều tiếp xúc được. Trong đó bệnh nhân Tuấn bị một vết thương trên đỉnh thái dương trái rỉ máu; bệnh nhân Lượng bị một vết thương ở lưng và một vết thương ở vai trái; bệnh nhân Trường bị một vết thương ở đùi rỉ máu. Hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân bình thường.

Tại bệnh viện, Bùi Văn Lượng kể, khoảng 21g tối 16/6, Lượng được Tuấn tuấn chở bằng xe máy về nhà ở thôn Cao Thắng. Phía sau còn có một số xe máy của số người bạn. Khi đi đến dốc buôn Bông thì gặp một xe máy đi ngược chiều và xe này bất ngờ quay lại truy đuổi xe của nhóm Lượng. Theo lời Lượng, khi chạy được khoảng 200m thì nghe tiếng súng nổ.

“Khi Nghe phát nổ thứ hai thì em bị vật gì đó trúng vào lưng. Em sợ quá nói với Tuấn là chạy nhanh lên, chạy khoảng 100m nữa thì lại nghe súng nổ và bị bắn trúng vai. Tuấn điều khiển xe chạy thì bị bắn một phát ngay đỉnh đầu. Hai công an còn tiếp tục rượt đuổi và bắn nhiều phát đạn nữa nhưng không trúng. Khi đuổi tới đầu thôn Cao Thắng, công an còn bắn một phát đạn nữa trúng vào chân Trường” – Lượng kể lại.

Còn theo lời kể của Bùi Minh Tuấn, khi gặp nhóm Tuấn, công an không hề có tín hiệu dừng xe. “Khi công an đi qua xe em và Lượng, thấy 2 đứa em không đội mũ bảo hiểm nên đuổi theo để bắt. Khi đuổi theo, công an ngoài nổ súng còn dùng bình hơi cay xịt vào tụi em nhưng rất may không trúng” – Tuấn cho biết.

Ông Trương Văn Huyến - Trưởng Công an xã Ea Kao cho biết, hai công an trong vụ việc trên là Y Quý Bkrông (phó trưởng an xã) và Nguyễn Văn Đàn (công an viên) đang làm nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch 99 của Công an TP. Buôn Ma Thuột về trấn áp tội phạm. Quá trình tuần tra gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, do thiếu kiềm chế nên dẫn đến vụ việc trên.

Ông Huyến cũng cho biết, khi xảy ra vụ việc, ông có gọi điện thoại cho gia đình các nạn nhân đưa người đi cấp cứu.

“Sự việc ai sai, ai đúng tới đâu thì xử lý tới đó. Hiện tôi đã chỉ đạo hai công an liên quan đến sự việc trên làm tường trình và sẽ có hướng xử lý tiếp theo” – ông Huyến cho hay.

Trùng Dương