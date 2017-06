Hỗn chiến sau va chạm giao thông, 3 người bị thương nặng

Sau va chạm giao thông, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến với nhau. Hậu quả 3 người thuộc 2 nhóm bị thương nặng.

Vụ hỗn chiến xảy ra lúc hơm 23h đêm 16/6 trước quán nhậu Biển Xanh, gần chân cầu Bình Lợi mới thuộc đường Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh. Trong đêm đến rạng sáng 17/6, Công an Q.Bình Thạnh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, những người liên quan để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, hơn 23h đêm 16/6 nhóm 8 người đi trên nhiều xe gắn máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Q.Bình Thạnh đi Q.Thủ Đức. Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh thì xảy ra va chạm với 2 thanh niên đi 2 xe gắn máy lưu thông cùng chiều.

Màn hỗn chiến đông người trên đường phố, làm 3 người bị thương

Hiện trường vụ hỗn chiến

Dù va chạm nhẹ, 2 bên không hề hấn gì nhưng nhóm 8 người đuổi theo 2 thanh niên đến trước quán nhậu Biển Xanh để nói chuyện. 2 bên cự cãi lớn tiếng và xảy ra ẩu đả.

Trong lúc tấn công, 1 người trong nhóm 2 thanh niên đã dùng vật nhọn đâm vào cổ 1 thanh niên nhóm đối thủ làm người này gục trên vỉa hè.

Hai bên dùng đá ném vào nhau, gây náo loạn 1 đoạn đường, làm nhiều người đi đường hoảng sợ. Nhóm 8 người sau đó đuổi bắt được 1 người trong nhóm đối thủ, dùng nón bảo hiểm, vỏ chai bia đập vào đầu, mặt người này, gây bất tỉnh tại chỗ.

Công an vào bệnh viện lấy lời khai của người bị thương

Người còn lại cũng bị nhóm 8 người tấn công, gây thương tích nặng ở đầu, mặt nhưng cố chạy thoát thân.

Đáng nói, người bị đâm ở cổ được nhóm bạn và người đi đường chặn taxi đưa đi cấp cứu. Đồng thời nhóm này còn đưa thanh niên bị thương của nhóm đối thủ đến bệnh viện chung trên xe taxi.

Người còn lại trong nhóm 2 người bị thương chạy thoát được, khi thấy công an có mặt đã xuất hiện trình báo. Tuy nhiên, do vết thương nặng, công an đã đưa người này đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Linh An - clip: Anh Khuê - Văn Châu