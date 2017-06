Ba thanh niên bị trúng đạn khi chạy trốn công an

Truy đuổi nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao, hai công an xã ở Đăk Lăk đã nổ súng khiến ba người bị thương.

Ba thanh niên bị thương đang điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Quốc Thịnh.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, tối 16/6, Công an xã Ea Kao tuần tra trên các tuyến đường, theo kế hoạch của Công an TP Buôn Ma Thuột về trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Đến 21h, ông Y Quý K'rông (Phó công an xã) và công an viên Nguyễn Văn Đàn gặp khoảng 10 thanh niên đi trên 6-7 xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô. Hai công an yêu cầu nhóm trên dừng xe để kiểm tra nhưng họ không chấp hành mà còn thách thức, tông thẳng xe.

"Phó công an xã rút súng Rulo bắn đạn cao su bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm thanh niên tiếp tục ép xe, thách thức nên ông Y Quý K'rông tiếp tục nổ 4 phát súng về phía nhóm thanh niên", thượng tá Tuấn nói.

Thấy họ tiếp tục bỏ chạy nên hai công an xã quay về trụ sở gọi lực lượng tiếp tục truy đuổi.

Khoảng 15 phút sau, người dân báo có ba người gồm Nguyễn Viết Thuận, Bùi Văn Trường, Bùi Minh Tuân (cùng 22 tuổi, ở xã Ea Kao) bị thương. "Cơ quan chức năng đã đến hiện trường đưa ba thanh niên bị thương đi cấp cứu", thượng tá Tuấn nói và cho biết Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban làm rõ vụ việc.

Sau một ngày nằm viện chăm sóc, sức khỏe của ba thanh niên bị trúng đạn cao su trở lại bình thường. Họ khẳng định trước khi truy đuổi công an không hề có tín hiệu dừng xe. "Phát hiện chúng tôi không đội nón bảo hiểm nên họ đuổi theo để bắt. Hai công an vừa nổ súng, vừa xịt hơi cay", một thanh niên nói.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cho biết, ba thanh niên nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Trong đó, Tuấn bị thương trên đỉnh thái dương; Lượng bị thương ở lưng và một vết ở vai trái; Trường bị thương ở đùi.

Quốc Thịnh