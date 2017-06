Lô hồng phiến 600 triệu đồng suýt tuồn vào miền Trung

Trên xe khách từ Lào về, nhà chức trách phát hiện Lộc đang vận chuyển lô hồng phiến trị giá 600 triệu đồng.

Nghi can Lộc. Ảnh: Đ.H

Khoảng 9h ngày 16/6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với hải quan, công an kiểm tra xe khách đang làm thủ tục qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), do nghi Đặng Bá Lộc (31 tuổi, trú Nghệ An) vận chuyển ma túy trên xe.

Tiến hành soát xét, lực lượng chức năng phát hiện tại hộc cửa bên phải xe giấu 3 túi nylon màu đen, bên trong đựng gần 4.000 viên hồng phiến.

Tang vật được thu giữ. Ảnh: Đ.H

Lô ma túy tổng hợp trên trị giá khoảng 600 triệu đồng. Lộc khai đã qua Lào mua ma túy, sau đó thuê xe khách vận chuyển "hàng" đưa vào nội địa Việt Nam bán kiếm lời.

Vụ việc đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng

