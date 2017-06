17 cách đơn giản để giảm stress

Lại một ngày nữa trôi qua với đầy những điều vụn vặt khó chịu? Những mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp bạn thư giãn.

1. Đi dạo

Một trong những bí quyết quan trọng nhất để giảm stress là phải “ngắt kết nối” và tách mình ra khỏi vòng xoáy liên tục của email, tin nhắn, mạng xã hội và những tác động khác ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn. Đi dạo ở nơi ngập tràn màu xanh của cây cối là cách rất tuyệt để làm được điều này.

2. Nuông chiều bản thân

Hãy thử tự giải thoát mình khỏi văn phòng và ra ngoài ăn trưa, nơi bạn sẽ được các nhân viên nhà hàng “chăm sóc tận tình”, một cách để bạn giải lao khỏi công việc phải chăm sóc những người khác.

3. Mát-xa

Tự xoa bóp và ấn huyệt là việc làm khá dễ dàng để giảm căng thẳng và giúp cơ thể thư giãn

4. Gửi những lời chúc tốt đẹp

Hãy dừng lại một phút và nghĩ đến mọt vài người luôn thương yêu và tin tưởng vào bạn, và hãy thầm gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đang ở trước mặt bạn.

5. Tập yoga

Chỉ cần làm một hoặc hai tư thế yoga cũng giúp bạn trấn tĩnh tâm trí và nạp lại năng lượng cho cơ thể.

6. Ăn sôcôla đen

Có thể dùng đồ ăn như một công cụ giúp “thay đổi tâm trạng” trong một thời gian ngắn

7. Nghe nhạc

Âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển. mang lại cho nhiều người cảm giác thư thái dễ chịu.

8. Thiền

Thiền là một thói quen tốt giúp thư giãn tâm trí. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy nghĩ đến 5 người mà bạn thấy biết ơn vì có được họ trong cuộc đời mình.

9. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân

Hãy biết rằng cuộc sống không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ, xung quanh bạn còn rất nhiều điều tuyệt vời. Khi bạn cảm thấy mình đang bị stress, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp xung quanh.

10. Xây dựng những thói quen tốt

Khi về đến nhà, hãy thay một bộ quần áo thoải mái, bật một bản nhạc yêu thích, và sau bữa tối hãy tham gia một hoạt động gì đó yêu thích, như tập thể dục, khiêu vũ hoặc tám chuyện với ai đó.

11. Xem YouTube

"TV and some online activities can often be very relaxing," said Farley.

Tivi hoặc các hoạt động trên mạng thường mang lại cảm giác thư giãn

12. Hòa đồng

Hãy nói chuyện với bạn bè và người thân mỗi ngày, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng sau một ngày mệt mỏi.

13. Nghỉ giải lao

Khi mọi thứ trở nên quá bận rộn và bạn cảm thấy mình không thể theo kịp, hãy dừng lại một phút. Nhắm mắt lại, hít thở 5 lần thật chậm và thật sâu. Tập trung vào chính bạn ngay tại thời điểm đó, và sau đó quay trở lại với công việc.

14. Có những người bạn tốt

Hãy bao quanh bạn bằng những tấm gương sẽ truyền cảm hứng cho bạn bởi lời nói và hành động của họ.

15. Nghĩ đến người khác

Hãy làm việc thiện nguyện những dịp có thể. Điều này giúp chuyển mối quan tâm từ bản thân bạn sang những người xung quanh.

16. Hãy tử tế

Bạn có thể tìm được hạnh phúc qua sự tử tế của của mình.

17. Sống năng động

Tập khiêu vũ, đi dạo với thú cưng, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy tình yêu thương.

Cẩm Tú

Theo MSN