Phí Phương Anh yêu Trịnh Thăng Bình trong MV mới

Người mẫu gợi cảm bên nam ca sĩ trong MV "Seen".

Tối 15/6, Trịnh Thăng Bình công bố MV Seen do anh và quán quân The Face 2016 Phí Phương Anh đóng vai chính. Video nhạc là sự thay đổi về mặt hình ảnh của Trịnh Thăng Bình. Anh nhuộm tóc màu bạch kim, đeo khuyên bên cạnh Phí Phương Anh.

Ca sĩ khẳng định đây là MV nghệ thuật nhất từ trước đến nay của anh. "Yếu tố nghệ thuật không chỉ được chăm chút từ góc máy, bối cảnh, ánh sáng mà còn ở việc sắp đặt các đạo cụ, nhân vật để dẫn dắt người xem theo mạch nội dung", anh nói.

Ca khúc Seen thuộc thể loại R&B kết hợp Pop do Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện. Ngoài giai điệu bắt tai, ca từ nói về nỗi cô đơn của những người trẻ yêu nhau qua mạng xã hội. Nơi đó, người ta có thể đau khổ, tuyệt vọng chỉ vì một dòng tin nhắn đã được đối phương đọc nhưng không trả lời. Sau khi ra mắt bản audio, nhiều câu hát trong bài được khán giả trích dẫn lại trên mạng.