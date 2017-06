Những anh hùng rơm thời @

Giận bạn gái, nam sinh ném gạch vào cửa kính làm vỡ đầu khách trên xe buýt; Thanh niên sĩ gái khinh người nhà quê ở trung tâm thương mại… là những vụ việc từng khiến dư luận xôn xao.

Thể hiện uy lực, nam sinh ném gạch vỡ đầu khách đi xe buýt

Sự việc xảy ra vào chiều 11/6. Cụ thể, khoảng 14h khi xe buýt số 26 chạy tuyến Mai Động - SVĐ Quốc Gia đang vào bến đón khách trên phố Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) thì bị một viên gạch bay vào cửa xe làm vỡ kính và trúng đầu một hành khách trên xe.

Vết cửa kính vỡ khi bị nam sinh viên ném gạch trúng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ trông thấy đôi nam nữ trẻ cãi vã tại trạm xe buýt. Người nam thanh niên dọa nếu cô gái bước lên xe buýt sẽ ném vỡ cửa kính. Sau đó, người này bỏ chạy. Nam thanh niên ném gạch được xác định là M.Đ.T (20 tuổi, hiện đang là sinh viên).

Tại cơ quan công an, thanh niên này thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn với bạn gái, tức giận nên đã ném gạch vỡ kính xe buýt.

Thanh niên sĩ gái khinh người nhà quê ở trung tâm thương mại

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip được cho là nam thanh niên đi cùng bạn gái và có hành động khinh người nhà quê.

Theo tài khoản quay lại đoạn clip này cho hay: "Chuyện chả có gì để nhắc đến nhưng gặp quả này mình thật sự bức xúc, chú này ăn mặc hơi quê đi cùng thằng bé nhưng nó xếp hàng toàn chạy lung tung gặp ngay thanh niên sĩ gái tranh luôn để được mua trước, lời qua tiếng lại với giọng khinh khỉnh người nhà quê.

Vâng anh đẹp trai... nhưng nhân phẩm anh không có. Hơi bức xúc cho chú kia chỉ đứng nhờ vì thằng bé không chịu xếp hàng nó cứ chạy tùm lum...".

Vụ việc sau đó khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Nhiều bình luận chỉ trích và “ném đá” chàng trai vì sĩ gái mà có những phát ngôn thiếu tế nhị.

Nghi án “sĩ gái”, nam thanh niên đánh người tử vong

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 2/2017 tại Hải Phòng. Người gửi đơn trình báo là anh Đặng Văn Nam (SN 1988, ở huyện nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về việc anh cùng anh Lò Văn Cường và một người bạn nữa bị thương do bị hai nam thanh niên dùng tuýp sắt lao vào đánh tới tấp. Trong đó, anh Cường tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Hai nghi phạm của vụ án là Nguyễn Minh Nhiên (SN 1989, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, hiện sống tại địa bàn quận Hải An) và Nguyễn Đình Quang (SN 1991, ở huyện An Dương). Theo kết quả điều tra từ cơ quan Công an, nhóm thanh niên trên đến quán karaoke Sao Mai hát và đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên phục phụ Nguyễn Kim Sái (tức Trúc, SN 1994, ở Hậu Giang).

Trúc đã gọi điện kể cho Nhiên nghe vụ việc. Sĩ gái, Nhiên đã lấy 2 tuýp sắt rồi rủ Quang đi xe máy đến gần quán Karaoke Sao Mai đợi sẵn và tấn công nhóm 3 thanh niên trên. Sau khi gây án, Nhiên còn thản nhiên bỏ mặc nạn nhân đưa Trúc cùng một số nhân viên quán Sao Mai đến một quán ăn để tổ chức sinh nhật cho Trúc.

Theo Nga Vũ