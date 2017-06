Trở thành "thần" không khó trong loạt game mobile cực chất lượng

Đến với những tựa game mobile dưới đây người chơi sẽ được điều khiển những vị thần đầy quyền năng.

Gods of Rome

Trong Gods of Rome, đỉnh Olympus quyền năng là nơi những vị thần quyền lực nhất trong thần thoại Hy Lạp ngự trị như Zeus, Apollo, Artemis hay Aphrodite…bất chợt thất thủ về tay người con trai bị lãng quên của Hades – Tenebrous, kẻ đã tìm ra Chaos Vessel với khả năng điều khiển linh hồn của các vị thần. Vào vai Ascender, niềm hy vọng duy nhất của thế giới, bạn sẽ được điều khiển những vị anh hùng còn sót lại để chiến đấu giành lại sự hòa bình cho trái đất.

Nếu đã từng kinh qua các trận chiến trong Marvel Contest of Champion hay Injustice: Gods Among Us, người chơi sẽ nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc trong lối chơi. Vẫn với cơ chế điều khiển được giản lược ở mức tối đa, chỉ có duy nhất 1 nút ảo là skill chính của nhân vật còn đâu tất cả đòn đánh đều được thực hiện qua việc vuốt và chạm.

Chạm vào phần bên phải màn hình để tấn công nhanh, chạm vào bên trái để đỡ, vuốt sang trái phải để né đòn và tiếp cận đối phương. Cơ chế này giúp các game thủ tạm biệt hệ thống skill phức tạp, rối rắm như trong các tựa game đối kháng truyền thống mà sẽ dễ dàng tiếp cận và làm chủ trò chơi hơn.

Link download: iOS/ Android

Blood & Glory Immortals

Với phong cách nhập vai hành động tư do với cơ chế chiến đấu điên cuồng Blood & Glory: Immortals hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng game thủ toàn thế giới một cơn sốt lớn chưa từng có. Trò chơi với sự kết hợp giữa lịch sử và thần thoại, nơi Đế chế La Mã tồn tại như là nền văn minh hưng thịnh và hùng mạnh nhất của loài người.

Tham gia vào game mobile này, bạn sẽ nhập vai vào một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của Đế chế chống lại quân đội của các vị thần Hy Lạp như: quái vật, từ xác sống, chó địa ngục, người đá cho tới vô vàn tay trùm hung hãn với kích thước khổng lồ....vì họ đang có ý định san phẳng đế chế La Mã hùng mạnh và bạn sẽ là bức tường cản bước những thánh thần tối cao đó.

Link download: iOS/ Android

God of Olympus

God of Olympus là game mobile miễn phí tới từ Aegis Interactive và Orb Interactive. Trong game, người chơi sẽ có cơ hội chỉ huy đội quân vô cùng đặc biệt gồm toàn những vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Đó là Zeus với tuyệt chiêu dùng sấm chớp hay Apollo kiểm soát năng lượng của mặt trời, Neptune vị thần của biển cả… sau đó cùng với họ tham gia vào những trận chiến thời gian thực vô cùng khốc liệt, hồi hộp và gay cấn.

Bên cạnh chiến đấu, game còn thử thách người chơi bằng yếu tố xây thành. Người chơi có nhiệm vụ tạo dựng nên căn cứ vững chắc nhất cho mình và các vị thần bằng việc thu thập các nguồn tài nguyên cần thiết, bố trí các công trình công, thủ hợp lý, tiết kiệm thời gian xây tối đa để phòng thủ trước kẻ địch. Game mobile này còn cung cấp chế độ đấu co-op, cho phép bạn hỗ trợ các chiến hữu trên toàn thế giới bảo vệ thành trì hoặc đấu với kẻ địch khác.

Link download: iOS

Dawn of Gods

Dawn of Gods là tựa game mobile đến từ hãng Aeria Games, trò chơi mang phong cách chiến đấu kết hợp với xây dựng căn cứ, thử thách người chơi với nhiệm vụ thu thập tài nguyên, tạo dưng các công trình đồng thời “chiêu mộ” hơn 150 vị thần tối cao nhất của thần thoại Hy Lạp, Na Uy và Ai Cập. Vai trò của bạn giống như một vị Chúa tể mới được sinh ra, bạn phải đoàn kết các vị thần khác của nền văn hóa cổ đại của thế giới dưới sự lãnh đạo của bạn.

Sử dụng sức mạnh của họ trong chiến đấu để tiêu diệt các căn cứ cầu thủ đối phương và bảo vệ của riêng bạn.Không phải lần đầu tiên các vị thần ra nhập game di động thế nhưng Kỷ nguyên của các vị thần là trò chơi đầu tiên quy tụ thần thoại của cả 3 nước Hy Lạp, Na Uy, Ai Cập, hứa hẹn trải nghiệm mới lạ, độc đáo hơn bao giờ hết.

Tương tự như các game nhập vai thường thấy, mỗi vị thần sẽ sở hữu một năng lực đặc trưng riêng có thể vận dụng trong chiến đấu và hệ thống nâng cấp, tăng level để trở nên mạnh hơn sau mỗi trận combat. Game mobile này bao gồm 6 chế độ chơi khác nhau trong đó nổi bật là Raide mode cho phép đấu PvP đầy kịch tính, thỏa sức cạnh tranh cùng bạn bè trên khắp thé giới và Conquest mode đem tới cơ hội tử thách bản thân bằng chiến dịch cá nhân, chinh phục toàn bộ bản đồ in-game.

Link download: iOS/ Android

Athens Z

Athens Z là một game mobile 2D thuộc thể loại thẻ bài nhập vai có đề tài kỳ ảo được phát hành bởi công ty Entermate. Trò chơi lấy bối cảnh cốt truyện giả tưởng dựa theo thần thoại Hy Lạp huyền bí, đưa người chơi tham gia vào cuộc chiến không hồi kết của những vị thần hùng mạnh, sử dụng hệ thống nhân vật vô cùng đa dạng và biến hóa.

Athens Z không như những game thẻ bài nhàm chán khác, người chơi sẽ được trực tiếp tham gia chiến đấu, mang đến sự hưng phấn khi trải nghiệm. Mang yếu tố nhập vai, trò chơi tập trung xoay quanh việc thu thập số liệu thú vị từ thần thoại Hy Lạp, cho phép bạn trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau như Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Hades, hay thậm chí là cả thần Hector. Mỗi vị thần trong đội hình sẽ có một sức mạnh đặc biệt và người chơi cần phải đào tạo và nâng cấp chúng thêm mạnh mẽ hơn qua từng màn chơi.

Một điểm độc đáo trong lối chơi của Athens Z khác biệt so với những sản phẩm cùng loại khác là khi đến màn đánh boss vào thời điểm nhất định, hệ thống sẽ xuất hiện một trái tim rất to ngay giữa màn hình và nhiệm vụ của bạn là hãy thật nhanh tay chém vào đó càng nhiều càng tốt khiến chúng mất máu. Đây là một tính năng khá thú vị được lấy ý tưởng từ huyền thoại chém trái cây quen thuộc Fruit Ninja.

Trò chơi được phát triển bằng công nghệ đồ họa tiên tiến, giúp nhân vật có cử động khá mềm mại, phong cách thiết kế lại màu sắc và đáng yêu kiểu hoạt họa, rất phù hợp với nền tảng mobile, hướng tới người chơi ở mọi lứa tuổi. Trong quá trình chiến đấu, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng nhiều dạng kỹ năng bắt mắt, nhân vật khi trúng đòn hay tấn công đều có biểu cảm chân thực và khá vui nhộn.

Link download: Android