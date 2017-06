Siêu phẩm một thời Medal of Honor: Pacific Assault lại tặng FREE 100%, còn chờ gì không lấy ngay!

EA lại tiếp tục đem tặng miễn phí 100% tựa game bắn súng lấy đề tài thế chiến thứ hai, Medal of Honor: Pacific Assault

Hồi tháng 03 năm ngoái, nằm trong danh sách game được tặng miễn phí của chương trình On The House do EA đưa ra dành riêng cho những game thủ sở hữu tài khoản Origin đó chính là Medal of Honor: Pacific Assault - trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất phát hành năm 2004. Giá bình thường của game là 10 USD nhưng trong thời điểm đó game thủ sẽ có thể tải về nó hoàn toàn miễn phí để chơi trên hệ thống Origin.

Tin mừng là, nếu hơn 1 năm trước bạn lỡ quên lấy game miễn phí, thì đây lại là một cơ hội khác, khi chương trình độc đáo của EA lại tiếp tục đem tặng miễn phí 100% tựa game bắn súng lấy đề tài thế chiến thứ hai này cho bất kỳ ai sở hữu tài khoản Origin và kịp đăng nhập tải game miễn phí ở mục "On The House".

Cuộc chiến lần này diễn ra ở Thái Bình Dương, mặt trận không kém phần quan trọng của chiến trường đệ nhị thế chiến. Trong vai lính thủy đánh bộ Tommy Conlin, người chơi sẽ tham gia những trận đánh nổi tiếng, bắt đầu từ cuộc tấn công bất ngờ của quân Nhật vào Trân Châu Cảng, cho tới những cuộc phản công các pháo đài kiên cố của quân Nhật trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương.

Tuy không chia thành ba mảng rõ rệt như Call of Duty, nhưng mạch truyện của Medal of Honor: Pacific Assault vẫn có thể tạm "cắt" thành ba phần với cách dẫn dắt khá lạ theo kiểu hồi ức. Toàn bộ game là những màn hồi tưởng của nhân vật chính (trừ màn đầu và cuối cùng). Ấn tượng đầu tiên thu hút các gamer chính là khung cảnh hoành tráng, dữ dội của trận Trân Châu Cảng.

Nếu đã xem qua bộ phim Pearl Habor thì chắc chắn những cảnh trong màn này sẽ làm bạn không thể nào quên được: bầu trời bị che lấp bởi những cột khói cao ngút trời; mặt biển gào thét, sục sôi khi những thân tàu khổng lồ bị đánh chìm, vỡ tan xác từng mảnh. Trận chiến trên tàu đang chạy bao giờ cũng khó khăn vì nó "lắc lư qua lại" rất khó chịu, dù bạn là một tay súng "cứng cựa" cỡ nào đi nữa!

Mọi chi tiết các bạn có thể tham khảo tại trang chủ của Medal of Honor tại đây.