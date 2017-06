Heroes Tactics - Tựa game tái hiện Heroes 3 thành công nhất chuẩn bị ra mắt game thủ Việt

Sau nhiều năm chờ đợi, những game thủ từng gắn bó với tượng đài chiến thuật Heroes of Might and Magic III sắp được lần nữa chạm trán với những trận chiến “cân não” bậc nhất.

Đối với nhiều game thủ thuộc thế hệ 8x, 9x đời đầu chắc hẳn chẳng còn xa lạ với cái tên Heroes of Might and Magic III (Heroes 3). Đây được coi là một trong những tượng đài chiến thuật nổi tiếng nhất trên hệ máy PC ngày trước, với lượng fan trải dài trên khắp thế giới. Sử hữu gameplay chiến thuật lục lăng (Hexagon), hàng loạt vị tướng mạnh mẽ, những thành trì bất hủ… tựa game này đã khiến nhiều game thủ mất hàng tuần chỉ để chiến thắng một màn chơi.

Bạn có còn nhớ tượng đài chiến thuật năm nào?

Dẫu vậy, theo dòng thời gian, những phiên bản tiếp theo lại không còn giữ được bản sắc đặc biệt và lối chơi cuốn hút mà phần 3 của dòng game này mang lại. Ngay cả phiên bản chuyển thể “chính chủ” trên di động của Heroes 3 cũng nhận thất bại nặng nề khi chưa thực sự thích ứng với nền tảng mới. Tưởng chừng như giới game thủ “già” năm nào không còn được “nam chinh bắc chiến” cùng bạn bè hoặc đấu trí với đám AI tinh ranh thì mới đây xuất hiện những thông tin tích cực về việc Heroes Tactics chuẩn bị mở cửa tại Việt Nam.

Heroes Tactics – Tựa game tái hiện Heroes 3 thành công nhất

Hiện gMO này đã có fanpage tại Việt Nam với tên gọi: Heroes Truyền Kỳ

Vậy Heroes Tactics có gì “hot” mà lại khiến game thủ nước ngoài yêu thích đến thế? Không phải tự nhiên mà Heroes Tactics lại đạt được danh hiệu “Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ”. gMO này đi đúng với mục tiêu: Chuẩn Heroes 3 trên di động, đem những gì tinh túy nhất và bổ sung những cải tiến vượt trội để phù hợp với nền tảng mới.

Heroes Tactics được mệnh danh là tựa game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ

Trong Heroes Tactics, gần như tất cả các đơn vị quân (Unit) của Heroes 3 đều được khắc họa lại trên phong cách mới lạ nhưng gần gũi và phù hợp hơn. Không chỉ ngoại hình và tên gọi, ngay cả kỹ năng (Skills) của từng tướng và những đặc điểm của mỗi đơn vị đều được nhà phát triển nghiên cứu và thiết kế lại đến 90%. 10% còn lại chính là những nâng cấp và tinh chỉnh thú vị hơn nữa mà nhà phát triển thiết kế riêng. Điều này giúp cho bất kỳ game thủ nào từng chiến đấu trong Heroes 3 đều nhanh chóng tìm thấy cảm giác quen thuộc, thích thú trước những ký ức ngày nào.

Đây là gMO đầu tiên tái hiện được chính xác đặc điểm về gameplay của Heroes 3 trước đây

Không chỉ vậy, nếu như Heroes 3 thành công trong việc thách thức game thủ bằng tính chiến thuật lục lăng thì Heroes Tactics cũng đem đến gameplay không thể “chuẩn” hơn. Người chơi cần tính toán nước đi, tốc độ và kỹ năng của từng đơn vị quân. Ngay cả việc bỏ lượt hoặc… đứng yên phòng thủ cũng đều ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Có thể nói, nếu trong Heroes 3, mỗi hành động lại là một lần thay đổi chuỗi kết quả của trận chiến thì ở Heroes Tactics, người chơi cũng rất cần động não để nhìn trước được viễn cảnh sẽ xảy ra và đưa quyết định chính xác nhất. Đó chính là lý do mà Heroes 3 từng được coi là tượng đài game chiến thuật “cân não” nhất trong lịch sử.

Nhiều nhà phát triển cũng từng cố gắng tái hiện Heroes 3, thế nhưng phần cốt lõi là chiến thuật lục lăng lại chưa thể hiện được

Một điểm đặc biệt nữa của Heroes Tactics mà chắc chắn các game thủ kỳ cựu ngày trước sẽ quan tâm: Thay vì “Multiplayer”, bạn sẽ có “Online”. Mong muốn của đông đảo người chơi Heroes 3 đã thành sự thật trong Heroes Tactics. Tựa game này cho phép người chơi thi đấu với các đối thủ xuyên quốc gia, nâng tầm cạnh tranh học hỏi và thử thách bản thân với những game đấu khó nhằn nhất.

Phiên bản “Online” của Heroes 3, nghe rất cuốn hút đấy chứ!

Dự kiến, Heroes Tactics sẽ ra mắt phiên bản Việt Nam trong tháng 7 tới. Dù bạn là game thủ yêu thích chiến thuật, mong ước được trải nghiệm những game đấu “cân não” hay là những fan kỳ cựu của dòng game huyền thoại ngày trước với khao khát được lần nữa giải mã những thế trận đầy “ảo diệu” thì đây chắc chắn sẽ là gMO đáng để mong chờ nhất trong thời gian tới. Mọi thông tin chi tiết về Heroes Tactics tại Việt Nam, độc giả có thể truy cập vào fanpage: https://www.facebook.com/Heroestk/