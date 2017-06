Vận chuyển đề thi THPT quốc gia ra đảo bằng máy bay

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết địa phương này chọn phương án vận chuyển đề thi, bài thi THPT quốc gia bằng máy bay ra huyện Côn Đảo để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Giang cho biết công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sẵn sàng. Ngoài việc thành lập ban chỉ đạo thi của tỉnh, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho các điểm thi sẵn sàng vào việc và đội ngũ nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo tham gia kỳ thi quan trọng này. Công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giám thị nghiệp vụ coi thi cũng đã hoàn tất.

Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia​ đã sẵn sàng (ảnh minh hoạ)

“Xác định việc đảm bảo an toàn, bảo mật đề thi và bài thi là nhiệm vụ quan trọng, Sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh. Đến thời điểm này cơ bản mọi việc vẫn đảm bảo tốt”, ông Giang cho biết.

Cũng theo giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện tại, công tác sao in đề thi đang diễn ra, tỉnh thuê hẳn một khách sạn 5 sao để thực hiện công tác in sao đề thi với khu in sao được biệt lập, có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài.

Theo ông Giang, đối với các điểm thi trong đất liền, việc vận chuyển đề và bài thi về vào cuối mỗi ngày thi. Riêng huyện đảo Côn Đảo, đề thi vận chuyển ra bằng máy bay và hết đợt thi, máy bay chở bài thi và đề về. Tỉnh đã lên phương án và lực lượng công an tỉnh cũng sẵn sàng để bảo vệ an toàn, bảo mật đề và bài thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 11.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có 1.000 thí sinh tự do. Sở GD-ĐT bố trí 18 điểm thi trên địa bàn 8 huyện, thành phố, với tổng số 468 phòng thi. Riêng huyện Côn Đảo có một điểm thi với 4 phòng thi được bố trí tại trường THCS-THPT Võ Thị Sáu.

Ngoài ra, Thành phố Vũng Tàu có 131 phòng thi tại 4 trường: THPT Vũng Tàu, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Nguyễn Huệ; Thành phố Bà Rịa có 49 phòng thi tại 2 trường: THPT Châu Thành, THPT Bà Rịa; huyện Tân Thành có 59 phòng thi, tại 2 trường: THPT Phú Mỹ, THPT Trần Hưng Đạo; huyện Châu Đức có 85 phòng thi tại 4 trường: THPT Nguyễn Du, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Ngô Quyền; huyện Long Điền có 51 phòng thi tại các trường: THPT Trần Văn Quan, THPT Minh Đạm; huyện Đất Đỏ có 25 phòng thi tại trường THPT Võ Thị Sáu; huyện Xuyên Mộc có 64 phòng thi tại trường: THPT Xuyên Mộc, THPT Phước Bửu.

Năm nay, ngoài vai trò chính của Sở GD- ĐT thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp 5 trường tổ chức thi, bao gồm: ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Giao thông Vận tải Cơ sở 2, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lê Phương