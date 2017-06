Địa phương căng mình chuẩn bị đảm bảo an toàn nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 21/6 - 24/6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi của các địa phương đã hoàn tất bởi một sai sót nhỏ sẽ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tốt nhất cho thí sinh dự thi (ảnh: minh họa)

Sơn La: Bố trí phòng chờ cho thí sinh tự do

Sở GD&ĐT Sơn La đã cho rà soát lại tất cả các điều kiện cho việc tổ chức coi thi, đặc biệt là các điều kiện về cơ sở vật chất, về việc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tổ chức coi thi.

Tại các điểm thi có thí sinh tự do, Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu lãnh đạo điểm thi chú ý, bố trí phòng chờ cho thí sinh tự do có thể đến lệch giờ so với thí sinh thi tất cả các môn của bài thi.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu thí sinh tự do phải có mặt tại phòng chờ sớm ít nhất 15 phút so với giờ thi của môn thi mà thí sinh đăng ký dự thi.

Trưởng điểm thi phân công phó trưởng điểm thi hoặc thư ký sở tại hướng dẫn thí sinh tự do vào phòng chờ; chỉ dẫn vị trí phòng thi hoặc dẫn thí sinh lên phòng thi; trước giờ thi các môn thành phần 10 phút, nhắc thí sinh lên phòng thi.

Điện Biên: Tặng chuyến xe miễn phí cho thí sinh

Năm 2017, tỉnh Điện Biên có 5.341 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia; trong đó, 4.584 thí sinh THPT và 757 thí sinh tự do. Thí sinh thi tại 20 điểm thi (11 điểm thi liên trường; 9 điểm thi độc lập không tổ chức liên trường).

Theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, Học viện Ngân hàng và Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên sẽ là đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đạo tạo Điện Biên (đơn vị chủ trì) tổ chức thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra đúng theo kế hoạch với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Theo đó, từ ngày 20 - 25/6, Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Sở GD&ĐT, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia.

Các đoàn cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn tại 10 huyện, thị xã và thành phố sẽ tổ chức cho đoàn viên ra quân tình nguyện, đón thí sinh tại các điểm thi hoặc điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh để tổ chức tư vấn tuyển sinh; giới thiệu chỗ ăn, ở, địa điểm thi; phổ biến quy chế thi cho thí sinh và người nhà thí sinh nắm rõ; hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện tại các ngã ba, ngã tư có đèn đỏ.

Đặc biệt, trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là việc thành lập đội tình nguyện trên các tuyến xe buýt để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại trạm và trên mỗi chuyến xe; tặng những chuyến xe miễn phí cho thí sinh ở cùng 1 khu vực đến địa điểm thi.

Hưng Yên: Đặt 1 điểm thi dành riêng cho 550 thí sinh tự do

Kỳ thi năm nay tỉnh Hưng Yên có trên 11,5 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Để bảo đảm tối đa về yêu cầu an ninh và thuận lợi cho thí sinh, cán bộ coi thi trong việc đi lại, bố trí ăn, ở, tỉnh thành lập 28 điểm thi, trong đó 27 điểm thi tại các trường THPT và 1 điểm thi tại Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở 1 tại xã Dân Tiến, Khoái Châu).

Theo ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD và ĐT) Hưng Yên cho biết, đây là năm đầu tiên kỳ thi chỉ tổ chức một cụm thi/tỉnh, do Sở GD và ĐT chủ trì. Vì vậy Sở GD và ĐT xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất trong mọi khâu trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, đặc biệt khâu in, sao đề thi và coi thi vì kỳ thi có sự thay đổi về môn thi, bài thi và quyền lựa chọn môn thi, bài thi của thí sinh.

Sở đã phối hợp với các đơn vị trong Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (Ban chỉ đạo tỉnh) thực hiện nhiệm vụ được giao để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Sở GD và ĐT huy động gần 600 cán bộ, giảng viên của 3 trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức kỳ thi tham gia ở tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm sự khách quan, bố trí coi thi những địa điểm thi thuận lợi cho việc đi lại; chuẩn bị nơi ăn, nghỉ, các điều kiện làm việc đối với cán bộ ở xa.

Ngoài nhiệm vụ phối hợp tham gia tổ chức kỳ thi, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên còn được đặt một điểm thi dành cho trên 550 thí sinh tự do dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Đồng thời, nhà trường cũng bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh có nhu cầu, huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ, đón tiếp người nhà và thí sinh trong suốt kỳ thi; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh khu vực thi.

Lịch thi THPT quốc gia 2017:

Hồng Hạnh (tổng hợp)