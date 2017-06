Tác giả màn ra mắt sách “rải tiền” từ khinh khí cầu xin lỗi độc giả

Việc “rải tiền” trên khinh khí cầu trong buổi ra mắt sách tại Huế của tác giả Phạm Tuấn Sơn ngày hôm qua 16/6, đã tạo nên nhiều luồng ý kiến gây tranh cãi. Ngày hôm nay, 17/6, tác giả màn ra mắt sách “rải tiền” từ khinh khí cầu đã gửi lời xin lỗi tới độc giả.

Tác giả màn “rải tiền” xin lỗi mọi người

Chiều 17/6, trao đổi với Dân trí, tác giả Phạm Tuấn Sơn - chủ nhân màn ra mắt cuốn sách “Dám làm giàu” tại sân vận động Tự Do (TP Huế) bằng khinh khí cầu chia sẻ: “Tôi thành thật xin lỗi người dân Cố đô Huế và những độc giả cảm thấy phản cảm vì màn ra mắt sách không được hoàn hảo như ý muốn, đặc biệt là ở màn mưa tài lộc (rải tiền)”.

Theo tác giả, sau khi đã xin giấy phép, màn “mưa tài lộc” với việc rải rất nhiều bao lì xì đỏ bên trong có các tờ tiền Việt Nam mệnh giá nhỏ 5.000 đồng và 10.000 đồng là hoạt động mang ý nghĩa tượng trưng, nhằm mang lại sự may mắn đến cho mọi người; đó cũng là thông điệp của cuốn sách “Dám làm giàu”.

Tác giả Phạm Tuấn Sơn cho biết đã xin được giấy phép để quay phim minh hoạ sách tại Sân vận động Tự Do. Những hoạt động trên Sân vận động Tự Do được một ê-kíp làm phim dàn dựng, ghi hình theo kịch bản, với sự tham gia của của trên 100 diễn viên quần chúng được quán triệt về nội dung yêu cầu công việc và được quản lý theo danh sách nhằm đảm bảo tinh thần văn minh, lịch sự, tránh tình trạng tranh giành, xô đẩy thiếu văn hóa khi thực hiện chương trình. Thực tế hoạt động tác giả và mô hình cuốn sách bay lên bằng khinh khí cầu và cơn mưa tài lộc được diễn ra trong phạm vi Sân vận động Tự Do đúng như kịch bản.

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do có gió khi ở trên cao, một số ít bao lì xì cùng tiền lì xì bay ra khỏi sân vận động. Đây là sự việc chúng tôi không lường trước được và sự việc này đã gây ra những sự hiểu lầm với một số người dân chưa nắm được ý nghĩa của sự kiện, từ đó có những sự phản ứng trái chiều của một bộ phận người dân thành phố Huế và độc giả cả nước. Là tác giả, đồng thời cũng người phát kiến ý tưởng trên tôi chân thành xin lỗi các cơ quan chức năng và công chúng vì sự việc đáng tiếc nói trên” - tác giả cho hay.

Nhiều người vui vẻ sau khi lượm được không ít tiền

Tác giả Phạm Tuấn Sơn muốn gửi gắm ở màn “rải tiền”: “Cơ hội để tự do tài chính, kiếm tiền và trở nên giàu có luôn ở xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta có nhìn thấy để nắm lấy hay không? Và để có thể nhìn thấy và nắm lấy được những cơ hội đó, chúng ta cần có kiến thức và hiểu biết về tiền bạc và quản lý tài chính cá nhân...”.

“Tôi rất tiếc, tôi chỉ muốn tạo một hoạt động để truyền tải thông điệp ý nghĩa từ cuốn sách, muốn mang lại giá trị cho mọi người từ những kiến thức và kinh nghiệm trong cuốn sách, mà cuối cùng lại tạo thành một hình ảnh tiêu cực, ảnh hưởng đến nhiều người. Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi vì sự việc”, tác giả thổ lộ.

Tác giả Phạm Tuấn Sơn xin lỗi về việc rải tiền gây phản cảm

Chưa có căn cứ để xử phạt vì chưa phải hoạt động quảng cáo chính thức

Qua phỏng vấn trên điện thoại, ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trước đó ê-kip của tác giả Phạm Tuấn Sơn có xin phép Sở tiến hành hoạt động bay khinh khí cầu ở sân vận động Tự Do để xây dựng hình ảnh quảng cáo qua việc quay phim.

“Khách quan mà nói thì đoàn đang xây dựng hình ảnh quảng cáo cuốn sách chứ chưa phải là làm quảng cáo chính thức. Nếu tiến hành quảng cáo thật sự thì chúng tôi sẽ phạt được. Nhưng đây chỉ là bước chuẩn bị nên Sở chưa có căn cứ để xử phạt. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xem xét việc này trong thời gian tới để có các động thái như nhắc nhở tránh gây ra hình ảnh rải tiền phản cảm không hay nếu ê-kip của tác giả Phạm Tuấn Sơn tiến hành quảng cáo thật với hành động như trên” - ông Hải nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng 16/6, tác giả Phạm Tuấn Sơn đã có màn ra mắt sách “trên trời” gây chú ý ở Huế. Tại chương trình, hàng trăm khán giả đã được dõi mắt theo khinh khí cầu với sắc màu rực rỡ bay lên không trung, mang theo tác giả và hình ảnh cuốn sách “Dám làm giàu”. Đáng chú ý có phần “mưa tài lộc” như ở trên khiến nhiều người không đồng tình, không phù hợp với thuần phong mỹ tục tại cố đô Huế.

Cũng tại buổi ra mắt sách, tác giả Phạm Tuấn Sơn đã trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra công ty First News - Trí Việt còn trao tặng tủ sách Hạt giống Tâm hồn cùng 300 cuốn sách cho các em học sinh trường Quốc Học Huế.

Đại Dương – Văn Dinh