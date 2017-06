Những game online thẻ bài cực đỉnh đang khiến game thủ phải mê mệt

Tập hợp những game online thẻ bài cực hay mới ra mắt trong năm 2017 này và đang khiến game thủ phải mê mệt.

The Elder Scrolls: Legends

Sau khi chính thức mở cửa miễn phí giờ chơi từ hồi tháng 3 thì game online đỉnh The Elder Scrolls: Legends đã công bố tiến quân lên rất nhiều nền tảng, bao gôm cả Steam lẫn hệ máy di động là iSO và Android. Hiện tại game thủ quan tâm có thể tham khảo tại: http://store.steampowered.com/app/364470/The_Elder_Scrolls_Legends/ hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bethsoft.theelderscrollslegends&hl=en và https://itunes.apple.com/ca/app/the-elder-scrolls-legends/id1084019358?mt=8.

Như đã biết, The Elder Scrolls: Legends có đặc điểm là chia đôi lane trong mỗi trận đấu. Bạn sẽ bắt đầu với 1 Magica (Mana), và dùng nó để triệu hồi những lá bài quái vật với lượng Magica mỗi turn lại tăng lên 1 điểm. Những con quái vật cũng có nhiều chiêu thức quen thuộc như Guard (Taunt đối phương), Ward (lá chắn) và Charge (tấn công)...

Nếu như Magic: The Gathering hay Hearthstone chỉ có 1 "lane", thì The Elder Scrolls: Legends lại có sự khác biệt hơn hẳn so với hai tựa game thẻ bài đầy ấn tượng đã ra mắt trước đó. Cụ thể hơn, "chiến trường" sẽ được chia thành hai đường riêng biệt và bạn sẽ phải cùng lúc chiến thắng ở cả hai lane. Mỗi đường sẽ chỉ có thể tấn công lẫn nhau hoặc game thủ điều khiển đối địch, chứ không thể đá sang đường còn lại.

Nếu những game thủ nào đã trót "một lòng một dạ" với The Elder Scrolls có thể hy vọng sự trở lại hoành tráng của phần mới nhất này sẽ dữ dội hơn, sướng mắt hơn và dĩ nhiên sẽ lấy đi nhiều giờ trải nghiệm của bạn một lần nữa.

Gwent

Game online thẻ bài bom tấn được xây dựng dựa trên The Witcher là Gwent đã mở cửa đợt beta rộng rãi từ ngày 24/5. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể dễ dàng đăng ký tài khoản tại trang chủ: https://www.playgwent.com/en/.

Đây là trò chơi rất được NSX CD Projekt kỳ vọng sẽ tạo nên thành công lớn cũng như tiếng vang trong cộng đồng game thủ toàn thế giới, cũng giống như những gì Hearthstone - game thẻ bài ăn theo World of Warcraft đã làm được trước đây.

Thực tế thì Gwent có xuất phát điểm rất giống Hearthstone khi cũng là một game thẻ bài được phát triển dựa trên thế giới ảo của một huyền thoại, ở đây là The Witcher. Game thủ sẽ đi thu thập những card trong trò chơi này, đó chính là các loại quái vật hay vị tướng, phép thuật trong sản phẩm gốc. Từ đó mọi người sẽ kết hợp mọi thứ lại theo phong cách của mình để tạo nên chiến thuật đỉnh cao, đấu với người chơi khác.

Theo dự kiến thì Gwent sẽ có cả phần chơi đơn với các nhiệm vụ và những cuộc phiêu lưu thú vị nữa, nhưng trong phần thử nghiệm này thì game thủ chỉ có thể đấu với nhau mà thôi. NSX hi vọng sau một thời gian thử nghiệm với các góp ý đến từ người chơi thì họ sẽ xây dựng được một tựa game thẻ bài cân bằng với những màn đấu vui vẻ, thú vị.

Chắc chắn rằng những game thủ đã và đang mê mệt The Witcher 3: Wild Hunt thì Gwent là một trò chơi mới đầy thú vị không thể bỏ qua được!

Brawl of Ages

NSX S2 Games - đơn vị từng làm ra những sản phẩm đình đám là Heroes of Newerth hay Strife... đã mở cửa game online miễn phí hết sức ấn tượng mang tên Brawl of Ages. Trò chơi kết hợp giữa thẻ bài, chiến thuật vô cùng độc đáo này được phát hành cho cả Windows, MAC và Linux thông qua hệ thống Steam, tham khảo thêm tại địa chỉ http://store.steampowered.com/app/529840.

Brawl of Ages Announcement Trailer.

Khác với phần lớn những game thẻ bài thì Brawl of Ages đem đến màn chơi chiến thuật theo kiểu 'thời gian thực' với các màn so tài đầy tốc độ trên một đấu trường biến động. Nhìn chung gameplay tương đối đơn giản dễ hiểu song để xây dựng được một chiến thuật hiệu quả thì khá khó khăn bởi bạn còn phải tập trung vào kỹ năng và căn thời điểm hợp lý nữa.

Cụ thể thì thay vì ném bài xuống bàn rồi đợi đối phương ra bài tiếp thì game thủ sẽ phải đối mặt với nhau trên chiến trường trực tiếp. Các loại card trong Brawl of Ages như binh lính, phép thuật sẽ được sử dụng trong trận chiến và gây ảnh hưởng ngay lập tức tới cục diện trận đấu.

Game thủ có thể xây dựng bộ bài cho riêng mình từ 10 lá riêng biệt có công năng khác nhau. Các loại quân chủng đánh xa, đánh gần và phép thuật có hiệu ứng khác nhau trên chiến trường song tựu chung lại là để tiêu diệt kẻ địch và các công trình trên đường.

Brawl of Ages cho phép 2 đối thủ thả bài ra chiến trường có sẵn 2 tower, 2 land và bị chia cắt bởi dòng sông một cách tuỳ ý nhưng bị giới hạn bởi 20 mana, việc lựa chọn thời điểm quân địch tiến lên hay quyết định tấn công vì thế vô cùng quan trọng!

Pathfinder Adventures

Tựa game online bài ma thuật từng làm mưa làm gió trên nền tảng di động là Pathfinder Adventures đã tiến quân lên hệ máy PC cùng MAC, trở nên rất tiện lợi cho game thủ Việt muốn tham gia chơi dù là ở nhà, cơ quan hay đang đi chơi ngoài đường. Tham khảo thêm tại trang chủ: https://pathfinder.obsidian.net/.

Pathfinder Adventures PC Launch Trailer.

Được biết, Pathfinder Adventures là phiên bản game thẻ bài kỹ thuật số chuyển thể từ Pathfinder Adventure Card Game. Mang trong mình thể loại thẻ bài thế hệ mới thu hút lượng người chơi đông đảo hiện nay, Pathfinder Adventures hỗ trợ từ 1 đến 4 người chơi trong một trận đấu để chiến đấu chống chống lại nhiều loại quái vật và nhân vật phản diện.

Theo đó, mỗi người chơi sẽ điều khiển một nhân vật chủ bài thuộc nhiều lớp nhân vật có chỉ số sức mạnh, phép thuật, máu khác nhau như đấu sĩ, phù thủy,.... để cố gắng sinh tồn trong thế giới mà phép thuật hắc ám đang chiếm ưu thế.

Hãy xây dựng cho mình một lực lượng thẻ bài hùng hậu cùng các trang thiết bị, phép thuật để dần khám phá các thử thách đầy nguy hiểm qua một hành trình phiêu lưu giả tưởng cực kỳ lý thú. Đây là một tựa game vô cùng cuốn hút, bởi nó kết hợp điều khiển dễ dàng với gameplay đầy tính chiến thuật và cạnh tranh.

Game thu thập thể bài vốn đã phổ biến từ nhiều năm qua và với sự xuất hiện của Pathfinder Adventures thì chủ đề này sẽ tiếp tục là một nguồn cảm hứng lớn cho cả ngành công nghiệp game. Bên cạnh đó, với thương hiệu Pathfinder nổi tiếng từng cho ra mắt rất nhiều sản phẩm ăn khách như phim ảnh, truyện, đồ chơi,...thì chắc hẳn sẽ có hàng ngàn người muốn trải nghiệm trò chơi mới này.