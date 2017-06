Vợ giám đốc công ty bán máy tàu rỉ sét năn nỉ ngư dân

Vợ ông Lê Hoàng Phong, Giám đốc công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Gia Phát (quận 2, TP.HCM) - doanh nghiệp bán máy cho công ty TNHH MTV Nam Triệu đã gặp gỡ, năn nỉ chủ tàu xin sửa chữa máy hỏng.

Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định Phan Trọng Hổ hôm nay xác nhận Sở vừa nhận thêm đơn kêu cứu của 1 ngư dân về việc tàu vỏ thép đóng theo nghị định 67 của Chính phủ bị hỏng tương tự như các tàu vỏ thép khác mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Đó là ông Lê Hoài Thanh, 42 tuổi, ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, chủ tàu BĐ 99909-TS.

Theo đơn trình bày của ông Thanh, tàu của ông đóng tại công ty TNHH MTV Nam Triệu. Trong thời gian đánh bắt thủy sản vừa qua, ông cũng phát hiện những sự cố hư hỏng tương tự các tàu bạn.

Chuyên gia kiểm tra tàu vỏ thép hư hỏng tại Bình Định

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, đến nay, Tổ thẩm định tàu vỏ thép tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc lấy 17 mẫu thép vỏ tàu gửi Trung tâm kiểm định thép ở TP.HCM để kiểm định. “Có 7 ngư dân dù đã có đơn kiến nghị nhưng khi tổ thẩm định làm việc lại kiên quyết không cho lấy mẫu thép.

Tuy nhiên, tổ thẩm định kiên quyết thuyết phục chủ tàu để thực hiện công việc của mình. Dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ có báo cáo chính thức của tổ về các tàu cá được thẩm định", ông Hổ cho biết.

Chiều nay, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công cho biết trong những ngày qua, bà Nguyễn Thị Sinh, vợ ông Lê Hoàng Phong, Giám đốc công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Gia Phát (quận 2, TP.HCM) - doanh nghiệp bán máy cho công ty TNHH MTV Nam Triệu đã gặp gỡ, năn nỉ chủ tàu xin sửa chữa máy hỏng.

Bà Sinh nói rằng nếu thay toàn bộ 9 máy thủy chính hãng Mitsubishi thì công ty Hoàng Gia Phát không đủ khả năng nên xin được sửa chữa, cải hoán máy bộ đã lắp trước đây để ngư dân có tàu đi biển. “Tôi trả lời dứt khoát là không chấp nhận sửa chữa.

Tàu do Công ty Đại Nguyên Dương đóng cũng chung tình cảnh, hầu hết tàu do đơn vị này đóng đã rỉ sét

Trong hợp đồng đóng tàu với ngư dân, công ty Nam Triệu phải lắp máy thủy mới chính hãng Mitsubishi nhưng đã lắp máy cải tạo, không chính hãng, gây hư hỏng liên tục thì buộc phải thay máy mới, chưa kể còn phải xử lý theo quy định pháp luật”, ông Công nói.

Liên quan đến việc hỏng hóc ở nhiều tàu vỏ thép đóng theo nghị định 67, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế vào cuộc điều tra. Hôm qua, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an) đã về làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần chỉ đạo để công ty Nam Triệu ngay trong tháng 6 này phải sửa chữa khẩn cấp những hư hỏng của các tàu.

