Hàng ngàn người dân chung tay “giải cứu vịt” cho bà con nông dân

Chỉ trong 3 ngày, hơn 1.000 con vịt đã được người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ giúp cho bà con chăn nuôi ở huyện lúa Yên Thành tránh tình trạng rớt giá thê thảm. Dự kiến, số lượng vịt được giải cứu trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao.

Người dân giúp nông dân "giải cứu" vịt.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài phản ánh “Vịt rớt giá thê thảm” nói về tình trạng các hộ chăn nuôi vịt ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đang “dở khóc, dở cười” khi hàng vạn con vịt đến thời kỳ xuất chuồng nhưng không bán được, người nuôi đối mặt với thua lỗ nặng nề…

Tình trạng vịt đã đến lứa xuất chuồng nhưng giá vịt xuống thấp (từ 20-22 ngàn đồng/kg, giảm 10-12 ngàn đồng so với năm 2016), nhưng nhiều thương lái vẫn không đến mua, trong khi đó chi phí nuôi, giá thức ăn tăng cao khiến người dân lo lắng và như "ngồi trên đống lửa".

Chỉ trong vòng 3 ngày hơn 1000 con vịt đã được bà con nhân dân tiêu thụ giúp các hộ chăn nuôi.

Mặc dù các hộ chăn nuôi đã tìm nhiều cách để tiêu thụ vịt như đưa đi bán lẻ ở các chợ quê, đưa đi nhiều vùng miền nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Các hộ gia đình vẫn đứng trước nguy cơ "lỗ nặng và nợ nần".

Sau khi bài phản ánh được đăng tải, nhiều bạn đọc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên hệ để được chung tay giúp đỡ cho các hộ chăn nuôi vịt.

Chỉ trong vòng ba ngày, hơn 1.000 con vịt của các hộ chăn nuôi trên địa bàn Yên Thành đã được vận chuyển đến các huyện khác như: TP. Vinh, huyện miền núi Quế Phong, Tương Dương để tiêu thụ.

Những con vịt tươi ngon được đưa đi tiêu thụ khắp nơi.

Ông Trần Trí - một hộ chăn nuôi vịt trú ở xã Hồng Thành (huyện Yên Thành) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được người dân mua vịt giúp gia đình. Cảm ơn Báo Dân trí rất nhiều vì đã kịp thời "cứu giúp" người dân chúng tôi lấy lại vốn nếu không thì nhiều gia đình trắng tay".

Anh Nguyễn Hùng Cường - Trưởng nhóm thiện nguyện huyện Quế Phong cho biết: “Sau khi nhận được thông tin “vịt rớt giá thê thảm” phản ánh trên báo điện tử Dân trí, tôi rất cảm thông với bà con nông dân. Chính vì thế tôi đã kết nối với tất cả bạn bè, bà con nhân dân… cùng chung tay chia sẻ. Việc làm này vừa giúp đỡ được bà con nông dân vùng đồng bằng tiêu thụ vịt, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch cho nhân dân miền núi”.

Bà con nhân dân chung tay giúp đỡ người nông dân tiêu thụ vịt.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho hay: “Việc kết nối để giải cứu vịt cho bà con miền xuôi là một việc làm thiết thực, nói lên giá trị tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trong hoàn cảnh khó khắn đồng thời là bài học giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn”.

Dự kiến trong những ngày tới, hàng ngàn con vịt sẽ được bạn đọc của Báo Dân trí kêu gọi và vận chuyển đi khắp nơi đến các địa phương trong tỉnh Nghệ An để tiêu thụ giúp các hộ chăn nuôi.

Những chiếc xe chở vịt đến đâu đều được người dân ủng hộ cao.

Được biết, huyện Yên Thành vốn biết đến là địa phương nổi tiếng với nghề chăn nuôi vịt sạch, đảm bảo chất lượng.

Năm nay số lượng đàn vịt tại huyện Yên Thành chiếm tỷ lệ cao nhất toàn tỉnh Nghệ An. Hiện toàn huyện có khoảng gần 590 ngàn con vịt. Nhưng do giá vịt thịt giảm mạnh so với năm ngoái khiến nông dân méo mặt vì lỗ nặng. Việc chung tay “giải cứu vịt” là rất cần thiết để giúp đỡ người dân trong công việc chăn nuôi, làm kinh tế.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tú