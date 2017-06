Dự báo thời tiết 17/6: Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều tỉnh

Mưa lớn dồn dập tại các tỉnh vùng núi khiến hàng loạt địa phương nằm trong vùng nguy hiểm của lũ quét và sạt lở đất.

Chiều qua, vùng mây dày gây mưa dông bao phủ hầu khắp vùng núi, ngoài Tuyên Quang, Hà Giang Cao Bằng đã có mưa 43-82mm.

Đến tối qua, một số nơi ở Hà Nội mới bắt đầu có mưa. Đêm và sáng nay, mưa mở rộng ra khắp miền Bắc và kéo vào đến Thanh Hoá.

Trong hôm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Từ ngày 18-19/6 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nhiều tỉnh vùng núi cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Tổng lượng mưa trong 2 ngày 18-19/6 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 50-100mm.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay đến ngày 20/6 có mưa, ngày 18-19/6 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do mưa lớn, cần đặc biệt lưu ý lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc và Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên).

Tại Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Quang); Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ); Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã).

Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì); Lạng Sơn (huyện Trùng Khánh, Hạ Lang); Thái Nguyên (Định Hóa, Võ Nhai). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Do có mưa, nhiệt độ khắp miền Bắc hôm nay ở mức 29-32 độ C.

Trong khi đó nắng nóng tại Bắc và Trung Trung Bộ cũng bắt đầu giảm nhiệt, cao nhất hôm nay ở mức 35-36 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trời tăng nhiệt. Cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30-33 độ, tại Nam Bộ lên mức 32-35 độ C.

M.Anh