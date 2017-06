Cảnh báo: Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại vì chơi với chó mèo trong nhà

Bệnh dại là một bệnh do virus từ động vật lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dại. Virus dại xâm nhập vào cơ thể người từ động vật bị dại như chó, mèo qua vết cắn, vết xước, vết liếm trên lớp da, niêm mạc bị tổn thương.

TS.BS Tạ Anh Tuấn cho biết: Nếu người bệnh bị chó mèo cắn ở mặt, cổ, tay thì bệnh dại có thể phát ra chỉ sau 10 ngày. Tiếp đến là tình trạng co cứng, co thắt, co giật, run các cơ, kể cả cơ mặt; co thắt hô hấp và co thắt thanh quản gây khó thở; sùi bọt mép, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng. Bệnh tiến triển đến liệt, bắt đầu ở 1 chi hoặc 2 chi dưới, rồi lan lên trên. Trẻ có thể kích thích quá độ, có những phản ứng dữ tợn, trở nên hung bạo. Vì vậy, trẻ thường có những hành vi không bình thường như chống lại những người xung quanh. Thể trạng bệnh nhân suy sụp nhanh, hôn mê, ngất và tử vong.