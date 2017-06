3 mỹ nữ của làng giải trí Việt đọ sắc với những trang phục mang phong cách cổ điển thập niên 60 nằm trong bộ sưu tập Away we wow - Things we do for love của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.Chi Pu, Diễm My 9X, Châu Bùi hoá thân thành chị em với trang phục giống hệt nhau.Bộ ba mỹ nhân khoe sắc trong thiết kế thứ hai kết hợp áo phom rộng, hạ eo cổ điển cùng chân váy xoè điệu đà. Khăn Turban là điểm nhấn khiến 3 sao Việt nổi bật.Châu BùiChi Pu Diễm My 9X