Hà Nội: Cấm xe máy là “chăm lo” cuộc sống bền vững người dân(!)

Nếu Phòng CSGT không đủ lực lượng thực hiện việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì phải báo cáo Giám đốc công an cấp tỉnh để có kế hoạch phối hợp với CSGT Công an cấp huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ đi qua địa giới hành chính quận, thị xã.

(Xem: 39)