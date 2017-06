Nghệ thuật chắp cánh cho những cuộc đổi đời ngoạn mục

Những câu chuyện về sự đổi đời của các ngôi sao luôn chứng minh một cách ấn tượng rằng cùng với nỗ lực, kiên trì, tài năng, và vận may, một người có thể làm thay đổi số phận cuộc đời mình so với xuất phát điểm ban đầu.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới với gia tài lên tới hàng chục thậm chí hàng trăm triệu USD, nhưng họ đều có một điểm chung là xuất phát điểm ban đầu khá thấp, trưởng thành trong những gia đình rất bình thường, thậm chí nghèo khó, khiến họ phải chật vật mới có thể theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Nam diễn viên giành giải Oscar - Leonardo DiCaprio không có sẵn gia tài 200 triệu USD ngay từ đầu.

Leo đã xuất hiện trong nhiều bộ phim giành giải Oscar, là một nam tài tử nổi danh màn bạc thế giới, Leo hiển nhiên rất giàu có, nhưng trước khi trở thành ngôi sao có khả năng chi trả cho những chuyến du ngoạn trên du thuyền bên những người tình nóng bỏng nhất, Leo đã từng chứng kiến cha mẹ chật vật trong đời sống.

Mẹ của Leo từng là thư ký, bố bán truyện tranh. Cả hai người đều chỉ kiếm được ít tiền, khiến cậu bé Leo sớm phải ý thức về chuyện tiền nong eo hẹp trong gia đình: “Tiền luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi tôi dần trưởng thành. Tôi luôn tự hỏi làm sao có đủ tiền để làm được cái này, cái kia. Diễn xuất giống như một lối thoát bước ra khỏi những sự tù túng đó”.

Nữ diễn viên Demi Moore từng sống trong… xe tải nhưng giờ sở hữu gia tài 150 triệu USD.

Cha mẹ của Demi Moore vốn có lối sống phóng túng, thường xuyên say xỉn và nay đây mai đó, cuộc sống của gia đình Demi Moore luôn là chuỗi ngày lang thang rong ruổi trong xe tải, vì vậy, Demi sớm bỏ học và quyết định rời xa cha mẹ năm 16 tuổi.

Demi khởi nghiệp người mẫu và làm thêm bất cứ công việc nào có thể để tự chu cấp cho mình trước khi cô nhận được những vai diễn phụ đầu tiên, nỗ lực hết mình để thể hiện tốt và bắt đầu thành danh ở Hollywood.

“Chúng tôi không hẳn là nghèo đến mức kiệt quệ, nhưng thường xuyên sống trong cảnh thiếu tiền sinh hoạt. Tôi bước vào ngành giải trí mà không hề có bất cứ hiểu biết nào trước đó về thế giới giải trí hoặc có bất cứ mối liên hệ nào với bộ môn diễn xuất. Tôi có rất ít, hay có thể nói là không có gì để mất, muốn có được điều gì đều cần phải mạo hiểm”, Demi từng nói.

“Hoàng tử pop” Justin Bieber từ một thiếu niên “con nhà nghèo” trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi có gia tài 65 triệu USD.

Năm nay 23 tuổi, Justin Bieber đang sở hữu một khối gia sản mà trước đây, ở tuổi thiếu niên, hẳn cậu không bao giờ có thể hình dung tới. Bắt đầu bước vào nền công nghiệp giải trí năm 2009 với bản hit “One Time”, trước đó, Justin từng sống ở Canada cùng với người mẹ đơn thân của mình, một mình bà kiếm tiền nuôi con.

“Tôi vẫn nhớ cuộc sống nghèo khó ngày ấy, nhớ cảnh hai mẹ con đi vào nhà hàng và mẹ bảo tôi hãy gọi nước lọc thay vì gọi nước ngọt. Tôi vẫn nhớ mình đã từng khao khát muốn gọi một lon nước ngọt như thế nào. Tôi cũng nhớ khi tôi tự mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tôi đã rất hạnh phúc vì nghĩ rằng từ nay sẽ có thể chăm sóc cho mẹ”, Justin tâm sự.

Celine Dion đã đi được cả một chặng đường dài cho tới thời điểm hiện tại với khối gia tài 380 triệu USD.

Celine Dion đã kiếm được số tiền không nhỏ từ những bản hit tầm cỡ quốc tế như “My Heart Will Go On” hay “The Power of Love”, nhưng trước khi cô trở thành danh ca, Celine Dion từng biểu diễn tại quán bar của cha với mong muốn giúp đỡ cho việc kinh doanh của gia đình. Celine Dion là người con út trong gia đình có… 14 người con.

Cả nhà sống nhờ vào việc kinh doanh của quán bar, dù nơi này không thực sự đắt khách. Mỗi khi việc làm ăn của quán bar đình trệ, cha của Celine lại buộc phải kiếm việc ở bên ngoài làm thêm, và bởi vì mọi chi tiêu đều phải tính toán, ông đã phải đi bộ đi làm thay vì đi xe buýt để có thể tiết kiệm 10 xu mỗi ngày.

Gia đình Celine đã có thể thoát ra khỏi cảnh sống túng thiếu đó khi cô cho ra những album đầu tay thành công với sự hỗ trợ nhiệt thành của người quản lý René Angélil (người sau này trở thành người chồng đầu tiên và duy nhất của cô cho tới tận khi ông qua đời vì bệnh tật).

Mariah Carey và khối gia tài 500 triệu USD đến từ sự nỗ lực hết mình trong công việc.

Mariah Carey đã tự tay làm nên cơ đồ với hàng loạt những bản hit như “Without You”, “We Belong Together” hay “Touch My Body”… Dù vậy, trước khi đạt được những thành công lớn đó, Mariah từng làm phục vụ bàn.

“Tôi một mình chuyển tới sống ở Manhattan khi mới mười mấy tuổi. Đó là một thời kỳ đầy hưng phấn, dù tôi chẳng có gì. Tôi say mê hát và là một cô phục vụ bàn hậu đậu. Thế rồi những đoạn ghi âm thử giọng của tôi được hãng thu âm chú ý tới và họ ký hợp đồng”, Mariah nhớ lại. Giờ đây, câu chuyện của cô vẫn thường được nhắc tới như chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem.

Jennifer Lopez hiện tại có khối tài sản lên tới 300 triệu USD nhưng đường tới thành công cũng không trải hoa hồng cho người đẹp.

Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, Jennifer Lopez từng lớn lên trong một khu dân cư nghèo khó ở thành phố New York, cuộc sống gia đình cô không dư giả gì. Chính những điều đó đã khiến Jennifer Lopez lựa chọn thôi học Đại học và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát. Đã có lúc cô sống trong cảnh không nhà và phải ngủ trên những băng ghế của studio.

“Khi đó, tôi thường hỏi người bảo vệ rằng tôi có thể ngủ ở đây khi mọi người đã về nhà rồi không… Giờ đây, khi nghĩ lại những điều đó, nghĩ về tuổi 18 của tôi và hình dung nếu các con tôi ở tuổi 18 và phải làm như vậy, tôi như muốn lên cơn đau tim”, Jennifer Lopez chia sẻ.

Bích Ngọc