Những cô vợ xinh đẹp, không nổi tiếng của các sao nam

Tại triển lãm nghệ thuật IBA (Drsden - Đức), tranh truyện “Sát thát” do họa sĩ Nguyễn Bích 1925-2011) vẽ (103 trang, in trên giấy dó, bìa in bằng giấy điệp, đóng chỉ bằng tay), đã được BGK quốc tế nhất trí trao huy chương Bạc. Đây là tấm huy chương quốc tế về sách đầu tiên của Việt Nam.