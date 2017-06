Tai nạn không ngờ ở chốn phòng the

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cảnh báo, khi bạn “yêu” quá mạnh có thể dẫn tới những tai nạn chốn phòng the bất ngờ.

Nếu không biết cách xử lý kịp thời, tai nạn chốn phòng the có thể ảnh hưởng lâu dài, thậm chí trong suốt quãng đời còn lại, nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.

Do đó, cần phải trang bị kiến thức và chuẩn bị tinh thần ứng phó trong những trường hợp không may xảy ra trong chuyện tế nhị này.

Những tai nạn thường gặp chốn phòng the tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội có thể kể tới như sau:

1. Gãy “súng”

Khi dương vật đang cương thẳng mà nó đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách. Điều này gây đau, do máu thoát qua chỗ rách của bao, nên dương vật bị mềm đi, sưng to và tím bầm. Tai nạn chốn phòng the này gọi là chứng gãy dương vật.

Nguyên nhân: Gãy dương vật thường xảy ra do chính bệnh nhân tự bẻ dương vật của mình (sáng ngủ dậy thấy dương vật cương cứng, ngượng ngùng dùng tay bẻ) hoặc do bạn tình vô ý làm gẫy khi quan hệ.

Cách xử lý: Thông thường, trong trường hợp bị gãy dương vật, vì ngượng ngùng nên nam giới thường tự chữa trị ở nhà. Gãy dương vật gây sưng to và tím bầm nhưng có thể tự hết đau đớn. Tuy nhiên, tai nạn chốn phòng the này sẽ để lại những di chứng quẹo gập dương vật khiến nam giới sẽ không thể tiếp tục quan hệ được.

Nếu trong quá trình quan hệ, không may người vợ làm “súng” của chồng bị gãy, hãy nhanh chóng đưa tới bệnh viện, bỏ qua những ngượng ngùng để được phẫu thuật. Sau mổ, “cậu nhỏ” sẽ trở lại bình thường, không ảnh hưởng gì tới chuyện quan hệ tình dục hay khả năng sinh con.

2. Thượng mã phong

Thượng mã phong là hiện tượng sau khi xuất tinh, nam giới đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật… người chồng gục xuống ngay trên bụng vợ khi đang “lâm trận”. Đây là tai nạn chốn phòng the nguy hiểm nhất. Nếu không biết cách xử lí, có thể gây tới chết người.

Thượng mã phong theo Đông y gọi là chứng tẩu dương. Chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong. Nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

Nguyên nhân: Bệnh nhân bị trụy tim do quá hưng phấn.

Cách xử lý:Trong trường hợp này, người vợ không nên sợ hãi, bối rối đẩy chồng ra, phải giữ “vũ khí” ở nguyên trong “vùng tham chiến” và dùng vật nhọn (kim băng, kẹp tóc…) đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Đồng thời dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở điểm giữa của rãnh nhân trung từ gốc mũi đến môi trên, điều này giúp tri giác chồng phục hồi, kết hợp làm hô hấp nhân tạo nhằm kích thích hô hấp.

Hoặc theo truyền miệng, nếu không có sẵn vật nhọn, người phụ nữ có thể nhổ lông mao (nếu có, thường nằm ở xung quanh hậu môn của đàn ông). Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng đưa người đàn ông nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp. Không nên ngại ngùng vì lúc này chỉ có người vợ mới có thể cứu mạng sống của chồng mà thôi. Sau đó nhanh chóng đưa chồng đến bệnh viện.

3. Thủng cùng đồ

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng. Các đường vòng đó tạo ra các cùng đồ với tên gọi: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách và khi đó người ta gọi là thủng cùng đồ.

Thủng cùng đồ là hiện tượng bị ra máu ở âm đạo kèm theo cảm giác vô cùng đau đớn ở nữ giới. Nếu không tinh ý, nữ giới có thể nhầm lẫn máu do màng trinh bị rách (trong lần quan hệ đầu tiên) và máu do bị thủng cùng đồ gây ra.

Tuy nhiên, một dấu hiệu để nhận biết đó là, máu trinh thường ra rất ít, nếu có chỉ xuất hiện khi “lâm trận” và khi tàn cuộc “yêu”, máu cũng hết. Nhưng khi bị thủng cùng đồ, bạn thậm chí không thể cầm máu nổi, cơn đau dữ dội nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Nguyên nhân: Quan hệ tình dục thô bạo: Những động tác thô bạo sẽ dẫn tới vùng kín và cùng đồ bị tổn thương nghiêm trọng.

Bạn tình sở hữu “cậu nhỏ” có kích thước khủng, không tương thích với “cô bé”.

Thủng cùng đồ bị chi phối bởi tuổi tác: Khi còn quá trẻ bộ phận sinh dục vẫn chưa phát triển hoàn thiện hoặc khi tuổi quá cao.

Thủ dâm với vật dụng có kích cỡ to: Hành động này cũng gần giống như “cậu nhỏ” của bạn tình có kích thước khủng.

Cách xử lý:Trước khi quan hệ, cả hai cần phải coi trọng vấn đề này. Không nên mạnh bạo quá và thỏa thuận với nhau về mọi chuyện để tránh hậu quả xảy ra. Nhưng khi khi bị thủng cùng đồ trong lúc quan hệ, nên dừng ngay việc quan hệ lại, tìm cách cầm máu và đưa tới bệnh viện gần nhất để các bác sĩ can thiệp.

4. Chuột rút

Chuột rút được coi là 1 trong những tai nạn chốn phòng the hiền lành nhất phá hỏng cuộc yêu của bạn và cũng ít gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thông thường, cặp đôi nào cũng sẽ 1 vài lần xảy ra tình trạng này.

Mặc dù nó không gây ra hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng nhưng cũng là yếu tố gián đoạn cuộc “yêu” và nhắc nhở bạn về việc cơ thể bạn cần phải được bổ sung một số chất.

Cách xử lý: Hiện tượng chuột rút khi quan hệ chỉ diễn ra trong khoảng vài giây nhưng cũng gây ra những đau đớn và khó chịu.

Trong hoàn cảnh này, bạn cần dừng ngay chuyện “yêu” và từ từ kéo duỗi chân cho đến khi cơ giãn ra hoàn toàn.

Bạn cũng nên nghỉ ngơi và massage để cơ bắp và hệ thần kinh được phục hồi. Sau đó có thể chườm đá lạnh hoặc tắm nước nóng để lấy lại tinh thần.

(Theo Dân Việt)