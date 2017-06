Chủ tịch nước: 'Định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trên “bàn cờ” chiến lược'

Nga cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Moscow gần Raqqa, Syria.

Do số lượng đề thi THPT quốc gia lớn, các tỉnh thành phải thuê máy in siêu tốc, thuê khách sạn biệt lập để tổ chức in sao đề.