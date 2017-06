Call of Cthulhu - Thêm 1 game kinh dị đảm bảo bạn phải đóng bỉm sắp ra mắt

Dựa theo tiểu thuyết “Call of Cthulhu” được H.P Lovecraft sáng tác năm 1981, nhà sản xuất Cyanide Studios đã phát triển một tựa game cùng tên với thể loại thế giới mở - nhập vai – kinh dị - sinh tồn.

Nếu yêu thích dòng tiểu thuyết kinh dị giả tưởng, hắn các bạn sẽ thấy quen thuộc với cái tên Howard Phillips Lovecraft (hay còn được gọi là H.P Lovecraft). Sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, ông được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong dòng truyện kinh dị.

E3 2017 - Call of Cthulhu

Dựa theo tiểu thuyết “Call of Cthulhu” được H.P Lovecraft sáng tác năm 1981, nhà sản xuất Cyanide Studios đã phát triển một tựa game cùng tên với thể loại thế giới mở - nhập vai – kinh dị - sinh tồn. Ngoài cốt truyện của Call of Cthulhu, game cũng sử dụng nhiều yếu tố của vũ trụ kinh dị Lovecraftian – một sản phẩm sáng tạo khác của H.P Lovecraft.

Call of Cthulhu: The Official Videogame đưa người chơi dõi theo chuyến phiêu lưu của Thám tử tư Edward Pierce, người đang điều tra về án mạng của một nghệ sĩ nổi tiếng và gia đình ông. Càng lần ra nhiều manh mối, Edward Pierce lại phát hiện được thêm những tình tiết ghê rợn và siêu nhiên khác. Theo những gì được miêu tả trong trailer, Call of Cthulhu là trò chơi nhập vai điều tra theo hướng kinh dị tâm lý và sử dụng gameplay ẩn nấp, lén lút.

Call of Cthulhu được giới thiệu lần đầu tại E3 2016. Một năm sau đó, tại E3 2017, Focus Home Interactive tiếp tục quảng bá về tựa game này với nhiều hứa hẹn. Theo dự kiến, trò chơi sẽ được ra mắt chính thức vào quý 4 năm 2017 trên 3 hệ máy PC, PS4 và Xbox One.