Bắt các đối tượng ngang nhiên xông vào bệnh viện đánh người

Nhiều ngày qua, người dân ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) rất bất bình trước một số đối tượng có thái độ hung hãn, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh cán bộ, chiến sĩ công an đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện này.

Trao đổi với PV, Đại tá Phan Văn Ứng- Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung, cho biết: Vào ngày 21/5, sau khi nhậu ở nhiều quán trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung và xã An Thạnh Tây, các đối tượng Trần Hoàng Minh, Trần Tâm Lành cùng với một số người khác kéo đến quán Kiều Minh (xã An Thạnh Tây) nhậu tiếp.

Tại quán Kiều Minh, đối tượng Lành vô cớ kiếm chuyện đập phá tài sản của quán và dùng chai bia đuổi đánh nhiều người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang, lo sợ cho người dân địa phương.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã An Thạnh Tây và Công an huyện Cù Lao Dung đến hiện trường xử lý vụ việc, thì bị nhóm thanh niên chống trả, gây thương tích cho nhiều cán bộ, chiến sĩ.

Lúc này, đối tượng Trần Việt Hùng và vợ là Nguyễn Thị Gồm (cha và mẹ ruột của 2 đối tượng Tâm và Lành) xuất hiện, dùng nón bảo hiểm đánh cán bộ, chiến sĩ rồi lên xe tẩu thoát.

Đến khoảng 9h ngày 22/5, trong khi các chiến sĩ công an Đinh Văn Trắng, Phan Vũ Thanh, Dương Minh Vạn, Phạm Văn Tùng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cù Lao Dung, thì vợ chồng Trần Việt Hùng cùng các con là Trần Hoàng Minh, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Tâm Lành, con dâu Thạch Thị Ngọc Hân, con rể Lê Hoài Thương vào bệnh viện tiếp tục la hét và đánh đập các cán bộ, chiến sĩ công an đang nằm điều trị ngay tại giường bệnh.

Vụ việc trên kéo dài gần 4 giờ đồng hồ tại bệnh viện trong sự lo sợ của nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị tại đây.

Sau đó, công an tiến hành bắt giữ 3 đối tượng là Trần Tâm Lành (SN 2001), Lê Hoài Thương (SN 1996) và Thạch Thị Ngọc Hân (SN 1995).

Đối tượng Lê Hoài Thương và đối tượng Trần Tâm Lành.

Đại tá Phan Văn Ứng cho biết, đây là vụ án chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng nổi cộm trên địa bàn huyện từ trước đến nay, gây bức xúc trong dư luận cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

"Công an huyện đã tổ chức họp với các cơ quan bảo vệ pháp luật và thống nhất bước đầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Tâm Lành, Lê Hoài Thương và Thạch Thị Ngọc Hân. Trong đó, Hân được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú vì có con nhỏ. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong gia đình Trần Việt Hùng có liên quan đến vụ việc này", Đại tá Ứng thông tin.

Một cán bộ ở địa phương cho biết, ông Trần Việt Hùng đã từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng xử phạt 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

