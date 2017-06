Học trò Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì đoạt quán quân

Minh Tú là trường hợp hi hữu của Vbiz khi vừa là thí sinh, vừa là HLV gameshow thời trang trong cùng một thời điểm. Nếu như tại The Face, cô tung bộ ảnh nóng bỏng cùng học trò thì tại Next Top Châu Á, tuần này cô bị chê gợi cảm chưa đúng chỗ.

