Vòng 1 US Open 2017: Rickie Fowler tạm dẫn đầu

Vòng 1 của US Open Championship 2017 vừa kết thúc với ngôi đầu thuộc về Rickie Fowler. Golfer của nước chủ nhà Mỹ vừa có một vòng đấu để đời khi anh hoàn thành vòng 1 US Open lần thứ 117 với 65 gậy(-7).

Tai họp báo đầu tuần này, 11 golfer hàng đầu được phỏng vấn trong đó có Jordan Spieth, Dustin Johnson, Jason Day và Henrik Stenson nhưng golfer đứng thứ 9 thế giới Rickie Fowler không được xếp trong danh sách này.

Nhưng tay golf trẻ người Mỹ đã có một vòng đấu để đời ngay tại Erin Hills khi anh ghi âm 7 gậy ở ngày khai mạc giải đấu. Rickie Fowler có 7 birdies ở các hố #1, #2, #7, #11, #12, #14, #18 và không mắc bất cứ một bogey nào. Với nỗ lực ghi tới âm 7 gậy, Rickie cân bằng kỷ lục số điểm tốt nhất ở vòng 1 US Open, và anh là người thứ 9 trong lịch sử US Open ghi được 65 gậy ở vòng 1.

Rickie Fowler thi đấu cùng nhóm đấu với siêu sao mới nổi người Tây Ban Nha - Jon Rahm và tài năng xuất sắc người Nhật Hideki Matsuyama. John Rahm có một ngày không được như ý khi trong 8 hố đầu tiên anh mắc tới 4 bogey và số điểm của anh kém Fowler tới 10 gậy sau hố 11. Mặc dù vậy John Rahm vẫn về đích với 76 gậy.

Trong khi đó, Matsuyama tốn khá nhiều thời gian ở khu vực cỏ đuôi trâu để tìm bóng và kết thúc vòng đấu với 74 gậy.

Rickie Fowler sẽ còn 3 ngày đấu trước mặt, giữ phong độ ổn định là điều quan trọng nhất để làm nên lịch sử và tạo dấu ấn đặt biệt cho sự nghiệp của Rickie Fowler.

Hiện tại golfer người Mỹ đã có 4 danh hiệu PGA TOUR, trong đó có The Players Championship 2015, nhưng anh vẫn thiếu trong bộ sưu tập của mình một danh hiệu Major.

Kể từ năm 2014, Rickie Fowler có tới 4 lần về trong top 5 ở các giải Major. Tại The Mastersvào tháng tư năm nay, Fowler đồng dẫn đầu sau 36 hố, và thua 1 gậy so với người dẫn đầu sau 54 hố. Sau đó với 76 gậy ở vòng chung kết The Masters, chỉ thêm 2 gậy nữa là anh sẽ có số gậy nhiều nhất trong ngày hôm đó. Rickie Fowler lỡ nhát cắt ở 2 kỳ US Open gần đây.

Trong khi đó, với nhà đương kim vô địch Dustin Johnson, anh đã có một ngày thi đấu không thành công khi bóng của Dustin Johnson bị nhiều lần vào cỏ đuôi trâu (cỏ cao) – một “đặc sản” tại Erin Hills. Dustin Johnson dành kết quả 75 gậy (+3). Đây hoàn toàn là một kết quả không như ý đối với một nhà Đương kim vô địch của giải đấu.

Ngoài Dustin Johnson, một số golfer tên tuổi khách như Jason Day và Rory McIlroy cũng thi đấu tệ hại. Golfer người Úc ghi 79 gậy (+7), trong khi golfer người Rory McIlroy ghi 78 gậy (+6).

Golfer nghiệp dư thi đấu nổi bật nhất ở vòng 1 này là Scottie Scheffler với thành tích âm 3 gậy. Anh xếp vị trí T11 cùng với đương kim vô địch The Players Si Woo Kim và 5 golfer khác. Scottie Scheffler lần thứ 2 dành suất tham dự US Open sau khi vượt qua vòng playoff ở Columbus năm ngoái. Anh từng là nhà vô địch U.S. Junior Amateur 2013. Một golfer nghiệp dư khác thi đấu rất tốt là Cameron Champ với âm 2 gậy xếp ở vị trí T18.

Vòng 2 đang chờ đón và cơ hội cho những golfer hạt giống lật lại thế cờ, liệu Rickie tiếp tục duy trì được phong độ này không. US Open 2017 đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Bảng xếp hạng top30golfer sau vòng 1:

XH Golfer Điểm R1 1 Rickie Fowler -7 65 T2 Paul Casey -6 66 T2 Xander Schauffele -6 66 T4 Brian Harman -5 67 T4 Tommy Fleetwood -5 67 T4 Brooks Koepka -5 67 T7 Patrick Reed -4 68 T7 Kevin Na -4 68 T7 Marc Leishman -4 68 T7 Adam Hadwin -4 68 T11 Jamie Lovemark -3 69 T11 J.B. Holmes -3 69 T11 Lee Westwood -3 69 T11 Andrew Johnston -3 69 T11 Si Woo Kim -3 69 T11 Scottie Scheffler (a) -3 69 T11 Bernd Wiesberger -3 69 T18 Charley Hoffman -2 70 T18 Brandt Snedeker -2 70 T18 Ernie Els -2 70 T18 Jack Maguire -2 70 T18 Brandon Stone -2 70 T18 William McGirt -2 70 T18 Sergio Garcia -2 70 T18 Jim Furyk -2 70 T18 Matt Fitzpatrick -2 70 T18 Cameron Champ (a) -2 70 T18 Derek Barron -2 70 T29 Kevin Dougherty -1 71 T29 Davis Love IV -1 71 T29 Thomas Aiken -1 71 T29 Zach Johnson -1 71 T29 Angel Cabrera -1 71 T29 Tyson Alexander -1 71 T29 Stephan Jaeger -1 71 T29 Brendan Steele -1 71 T29 Russell Henley -1 71 T29 Harris English -1 71 T29 Charl Schwartzel -1 71 T29 Shane Lowry -1 71 T29 Byeong Hun An -1 71 T29 Ryan Brehm -1 71 T29 Jonathan Randolph -1 71 T29 Trey Mullinax -1 71

Quang Huy