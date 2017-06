Charlize Theron - nỗi đau mẹ giết bố và nỗ lực vươn lên thành sao

Diễn viên "Mad Max: Fury Road" đau khổ với bi kịch gia đình và từng trầm cảm khi không thể chinh phục đam mê múa.

Mùa hè 2017 đánh dấu tròn 10 năm Charlize Theron trở thành công dân Mỹ. Để đến được Mỹ, theo đuổi giấc mơ và có trong tay các giải thưởng Oscar, Quả Cầu Vàng, các bom tấn như Mad Max: Fury Road (2015), The Fate of the Furious (2017)... là con đường đầy chông gai, bi kịch của minh tinh gốc Nam Phi.

* Vẻ đẹp của Charlize Theron

Từ nhỏ, Charlize Theron đã ốm yếu. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Sun: "Thời thơ ấu của tôi rất khốn khổ. Đến tận tuổi 11 tôi vẫn không có răng". Diễn viên bị bệnh vàng da khi còn nhỏ, phải dùng nhiều kháng sinh nên răng bị nứt. Cô buộc phải nhổ và không bao giờ có răng sữa. Quãng thời gian ở trường trở nên tồi tệ, nhất là vào thời điểm chụp ảnh kỷ yếu.

Khi nhớ về tuổi thơ, Charlize Theron không thể quên những cảnh cô và mẹ bị bố - ông Charles Jacobus Theron - hành hạ mỗi khi uống rượu say. Cô chia sẻ ký ức với ABC News: "Ông ấy hành hung chúng tôi bằng lời nói. Ông ấy nghiện rượu". Cô tả bố mình là người đàn ông cao lớn, bụng to, nghiêm túc nhưng hay cười và yêu đời. Tuy nhiên, mọi thứ dường như biến mất mỗi khi ông say.

Tháng 6/1991, thói nghiện rượu của bố Charlize Theron dẫn tới biến cố lớn, làm thay đổi cuộc sống của gia đình cô. Sau một đêm say xỉn, ông Charles cùng em trai mình trở về nhà trong trạng thái kích động. Diễn viên nói về cảm xúc của cô lúc đó: "Thiên nhiên cho người ta bản năng và tôi biết sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Điều khủng khiếp là ai ở Nam Phi cũng đều có súng".

Charlize Theron từng bị bố dùng súng dọa giết khi còn nhỏ.

Theo lời khai với cảnh sát của mẹ cô - bà Gerda, người cha điên cuồng bắn khóa cửa để vào nhà, rồi tiếp tục xả súng vào cửa bếp. Ông bắt đầu đập cửa phòng ngủ của Charlize Theron, hét lên dọa giết hai mẹ con. Khi ông Charles bắn vào cánh cửa phòng con gái, bà Gerda quyết định hành động. Bà lấy súng của mình, bắn chết chồng và làm em chồng bị thương.

"Phải mất một thời gian dài tôi mới định hình được điều gì đang xảy ra. Tôi biết rằng nếu con gái mình cũng trong hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ hành động giống bà", minh tinh nói trên ABC News.

Sau thảm kịch gia đình, bà Gerda không bị truy tố nhưng khuyên con gái nên ra khỏi ngôi nhà để theo đuổi giấc mơ riêng và quên đi chuyện buồn. Charlize Theron sau nhiều năm vẫn không thể đối mặt với cái chết của bố. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau khi nổi tiếng, diễn viên Nam Phi vẫn nói rằng ông qua đời vì tai nạn xe hơi. Cô giải thích: "Đó là một cách để giải thích về sự ra đi của ông. Tôi không muốn đi sâu vào các lý do cũng như những chuyện đã xảy ra. Giờ đây, tôi đã có thể bước tiếp".

Không chỉ bất hạnh trong đời sống riêng, Charlize Theron cũng gặp không ít trắc trở trong sự nghiệp. Trước khi xem nghiệp diễn là đam mê, Charlize Theron còn mơ trở thành diễn viên múa.

Cô nghe theo lời mẹ, tới nước Mỹ theo đuổi nghề múa vào năm 16 tuổi. "Dù chiến thắng một cuộc thi người mẫu và được chuyển tới Milan làm việc, tôi vẫn nghĩ mình là một vũ công. Họ luôn nói tôi nên giảm hai kg nữa để có cơ hội thành siêu mẫu. Nhưng tôi xem nghề mẫu như công việc bồi bàn, một cách để kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê nhảy múa", cô nói trên The New York Times.

* Charlize Theron từ bé tới khi thành danh

Khi theo học lớp múa ballet ở New York, Charlize Theron phải sống nhờ tầng hầm nhà một người bạn, nơi không có chút ánh nắng. Nhưng tất cả tan biến khi đầu gối của cô bị chấn thương và không thể nhảy múa. Charlize Theron rơi vào trầm cảm và đó là lúc mẹ cô - bà Gerda - xuất hiện và chỉ đường cho con gái. "Đừng đắm mình trong đó nữa. Con thích kể chuyện, say mê các bộ phim, hãy thử xem sao", Charlize kể về lời khuyên của mẹ trong một cuộc phỏng vấn.

Để theo nghề diễn, Charlize chuyển tới Los Angeles. Nhưng thâm nhập vào ngành công nghiệp điện ảnh không dễ dàng gì, nhất là với những diễn viên trẻ, nói tiếng Anh không thuần thục. Charlize Theron không thể ký hợp đồng với công ty quản lý nào.

Charlize nói về bước ngoặt giúp cô có được vai diễn đầu đời trên Indie London: "Mẹ gửi séc để giúp tôi trả tiền thuê nhà. Tôi tới một ngân hàng ở đại lộ Hollywood rút tiền nhưng bị từ chối. Tôi tức giận la hét. Sau đó có một người đàn ông tới đưa tấm danh thiếp và bảo tôi liên lạc".

Người đàn ông đó là quản lý tài năng John Crosby. Năm 1995, Charlize có vai diễn đầu tiên trong Children of the Corn III: Urban Harvest. Một năm sau, diễn viên Nam Phi ký được hợp đồng đóng phim 2 Days in the Valley. John Crosby sau này trở thành quản lý của cô. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một diễn viên thành công. Tôi chỉ muốn kiếm sống", Charlize Theron nghĩ lại.

Những biến cố thời thơ ấu khiến Charlize Theron gặp vấn đề với sức khỏe. Cô thừa nhận mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive compulsive disorder - OCD) trên kênh ABC News. Những người bị bệnh này thường có ý nghĩ, hành động lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được.

Đời sống tình cảm của Charlize Theron cũng không gặp suôn sẻ. Cô có gần 10 năm gắn bó bên diễn viên Stuart Townsend nhưng cả hai chia tay năm 2010. Charlize Theron hẹn hò nhiều người và đều không kéo dài. Diễn viên xinh đẹp tìm nguồn an ủi bằng việc nhận hai con nuôi (năm 2012 và 2015).

* Các con nuôi của Charlize Theron

"Tôi ném bản thân vào nhiệm vụ nhận con nuôi bởi tôi cho rằng mình có thể hoàn thành vai trò làm mẹ và dành cho các con tất cả tình yêu, sự yêu thương chúng cần. Không ai khao khát trở thành mẹ đơn thân nhưng từ rất lâu rồi, tôi học được rằng người ta không thể điều khiển mọi thứ trong đời mình", Charlize Theron nói trên Elle Canada.

Ở tuổi 41, Charlize Theron đứng trên đỉnh cao danh vọng sau tuổi trẻ khốn khó, nhưng cô vẫn không nguôi ngoai về những biến cố đã đến trong đời mình.