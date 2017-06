Chuyện lạ hôm nay: Đòi quan hệ với hàu, người đàn ông có kết thảm

Chuyện lạ hôm nay là câu chuyện một người đàn ông Singapore suýt làm mất “của quý” vì cố tình quan hệ tình dục với một con hàu.

Chuyện lạ hôm nay đăng trên Telegraph Sun là câu chuyện bi hài về một người đàn ông có hành động dại dột là thử quan hệ với một con hàu.

Cụ thể, người đàn ông Singapore, 26 tuổi sinh sống ở khu vực Hougang mua một con hàu sống ở siêu thị hải sản, sau khi anh này quan sát thấy con vật có hình dáng gần giống bộ phận sinh sản của nữ giới thì nảy ra ý tưởng quan hệ tình dục với con vật .

Nguồn ảnh: Telegraph Sun Người đàn ông nói: "tôi đọc được bài báo viết về sinh vật biển và thấy con hàu rất giống cơ quan sinh sản của phụ nữ. Tôi thấy nó trông đẹp hơn cả của phụ nữ nên quyết định mua về thử. Tôi tới cửa hàng và yêu cầu chủ quán cho tôi con hàu to nhất. Ông ấy rất ngạc nhiên vì tôi chỉ mua đúng một con".

Hành động do tò mò của anh chàng gây ra hậu quả tai hại, do không làm chủ, anh ta tự cứa “của quý” vào phần cạnh sắc nhọn của vỏ hàu khiến bộ phận gần như đứt rời, phải khâu tới 67 mũi và mất rất nhiều máu. Nạn nhân hét lên đau đớn khi thấy máu me lênh láng rồi ngất đi tại chỗ.

Hàng xóm đã thấy sự việc và cứu anh. Khi tỉnh giấc, nạn nhân thấy mình đã nằm tại bệnh viện và được phẫu thuật. Người đàn ông Singapore này cho rằng mình vẫn còn may mắn khi mới chỉ phải khâu 67 mũi, vì nếu bị cứa từ góc khác thì vết thương đã nặng hơn nhiều.