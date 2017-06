The Queen: Game thời trang 3D "tương tác ảo" đầu tiên sắp về Việt Nam!

Đoạn clip ngắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tín đồ thời trang và đặc biệt là cộng đồng nữ game thủ với công nghệ “tương tác ảo” khá độc đáo.

Từ trước đến nay, các nhà phát triển vẫn chưa bao giờ quên sự góp mặt của lớp game thủ nữ. Bằng chứng là, những tựa game lấy đề tài thời trang vẫn luôn có được chỗ đứng riêng giữa những dòng game khác như MMORPG, ARPG, FPS… tràn ngập. Ngày nay, xu hướng của thị trường game dành cho phái nữ đang dần tập trung sang thể loại mô phỏng (Simulation) với lối chơi nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Gần đây, chúng tôi đã nhận được một đoạn clip ngắn về tựa game mô phỏng thời trang 3D sắp ra mắt mang tên The Queen. Và có vẻ như, khác với những tựa game thời trang nổi trội trên thị trường hiện nay, The Queen có gameplay khá “lạ” đi kèm công nghệ thực tế ảo mới (AR) rất “hay ho”.

Fanpage của The Queen đã xuất hiện tại địa chỉ: https://www.facebook.com/thequeen.shg/

Một sân chơi mới dành cho các chị em sắp xuất hiện?

Ấn tượng đầu tiên về The Queen chính là nền đồ họa 3D đẹp mắt, tạo hình nhân vật khá đáng yêu và dĩ nhiên, những số đo cực chuẩn của một siêu mẫu. Màu sắc trong game tương đối nhẹ nhàng, thiên nhiều về tông màu hồng, tím nữ tính. Các bộ trang phục trong game nhờ vậy cũng được nổi bật và ấn tượng hơn.

Đồ họa trong game thiên về tông màu hồng, tím nữ tính, góp phần làm nổi bật những bộ cánh độc đáo

Thay vì chỉ tập trung vào một nhân vật như các tựa game cùng loại, The Queen cho phép người chơi điều khiển đến… 5 nhân vật. Như vậy có nghĩa: bạn sẽ được vào vai nhà tạo mẫu, thiết kế và tạo dựng phong cách cho đội hình siêu mẫu của mình. Chính vì thế, việc thi đấu thời trang của The Queen sẽ có sự khác biệt nếu so sánh với các sản phẩm khác.

Khác với các sản phẩm cùng thể loại, The Queen cho người chơi điều khiển đến… 5 nhân vật

Một điều đặc biệt nữa trong đoạn clip ngắn này chính là công nghệ thực tế ảo (AR). Người chơi có thể phóng hình ảnh nhân vật của mình ra ngoài đời thực với những cử chỉ duyên dáng, cuốn hút. Công nghệ này đã từng được áp dụng rất thành công trên nhiều tựa game mobile đỉnh cao và được đông đảo game thủ đón nhận. Đến với The Queen, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi được tận mắt chứng kiến bộ cánh lộng lẫy mà bạn đã thiết kế được tái hiện trong những khung cảnh đời thường nhất.

Thêm vào đó, đây cũng là gMO thời trang đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thực tế ảo AR

Có thể thấy, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ giúp The Queen mang đến trải nghiệm mới lạ, đầy thú vị cho cộng đồng game thủ Việt, đặc biệt là “500 chị em”. Dù chưa chính thức được “trên tay” tựa game vi diệu này, thế nhưng, The Queen đang là tựa game thời trang đầu tiên áp dụng công nghệ AR tân tiến. Đây sẽ là dấu mốc cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của loạt game thời trang tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng đón xem những thông tin mới nhất về The Queen tại Fanpage: https://www.facebook.com/thequeen.shg/