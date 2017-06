Sở Giáo dục thuê khách sạn, máy siêu tốc in đề thi THPT quốc gia

Do số lượng đề thi THPT quốc gia lớn, các tỉnh thành phải thuê máy in siêu tốc, thuê khách sạn biệt lập để tổ chức in sao đề.

Khác với 3 năm trước, năm 2017 công tác in sao đề thi THPT quốc gia được đặc biệt coi trọng và tốn kém tiền của, công sức hơn. Lý do trừ môn Văn, tất cả môn thi THPT quốc gia gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ đều thi trắc nghiệm, số trang giấy A4 in đề vì thế tăng gấp nhiều lần.

Đơn cử đề Toán THPT quốc gia 2016 chỉ có một trang, nhưng năm nay sẽ là 6 trang, giống thiết kế đề tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Tương tự đề Sử, Địa trước chỉ một trang thì nay tăng lên 4 trang.

Từ ngày 10/6, Bộ Giáo dục đã hoàn tất công tác giao đề cho địa phương. Các Sở đang khẩn trương in sao. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam cho hay, để phục vụ gần 18.000 thí sinh, Sở hợp đồng với một doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê giàn máy in siêu tốc. Ngành điện lực phải đưa máy phát điện phục vụ đề phòng gặp sự cố.

"Sở thuê nguyên một khách sạn trong 15 ngày cho công tác in sao đề. Khu vực này được chia 3 vòng, những người tham gia nội bất nhập, ngoại bất xuất trong nhiều ngày", ông Quốc thông tin. Tổng kinh phí dự toán cho kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh là hơn 7 tỷ đồng, trong đó chi nhiều nhất là khâu in ấn, vận chuyển, coi thi gần 3 tỷ đồng.

Có số thí sinh dự thi THPT quốc gia thuộc diện nhiều nhất cả nước (hơn 30.000), Sở Giáo dục Nghệ An cho biết đã lên phương án tỉ mỉ về in sao, vận chuyển đề. Sở thành lập ban in sao đề thi với nhân sự gồm trưởng ban, thanh tra, thư ký, bảo vệ và 48 người trực tiếp làm. Nơi in đề là một khách sạn trên địa bàn với khu in được biệt lập có vách ngăn, có bảo vệ vòng trong, vòng ngoài.

Quá trình in được chia thành sáu nhóm cho môn Văn (giấy A4); một nhóm cho môn Toán; một nhóm cho môn Ngoại ngữ; một nhóm cho môn Hóa; một nhóm cho Lý và Sử; còn lại là Sinh và Địa. 6 máy in siêu tốc được vận hành liên tục. Dự kiến đến 19/6, công tác in sao đề hoàn tất và ngày 20/6 các điểm thi sẽ nhận đề. Khâu vận chuyển đề thi từ nơi in đến các điểm cũng sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối với với sự hộ tống của cán bộ PA83 công an tỉnh.

Năm nay tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 13.000 thí sinh thi THPT quốc gia, tại 32 điểm thi. Để không sai sót trong kỹ thuật in sao đề, Sở Giáo dục đã huy động 35 cán bộ với sự bảo vệ của 10 công an, đảm bảo không để đề thi lộ ra ngoài. Sở dự trù tổng kinh phí cho kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 3,5 tỷ đồng, bao gồm tiền coi thi, chấm thi, sao in và vận chuyển đề thi, tăng 1,7 tỷ so với kỳ thi năm 2016.

Khu vực in sao đề thi ở Đại học Hàng hải Hải Phòng được rào kín mít. Ảnh: Giang Chinh.

Tại TP Hải Phòng, điểm in sao đề thi đặt tại Đại học Hàng hải. Khu nhà in sao đề được che chắn kín mít, rào nhiều lớp, và có tới cả chục cảnh sát canh gác cẩn mật. Các cán bộ, giáo viên ra đề, in sao đề bị "tạm giữ" trong đó từ ngày 10/6 cho hết ngày thi THPT quốc gia.

Kiểm tra tại điểm thi THPT An Dương, THPT An Hải, và điểm in sao đề thi tại Đại học Hàng hải ngày 15/6, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh Hải Phòng cần bảo vệ an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi, an toàn cho cán bộ coi thi và thí sinh. Cần có phương án dự phòng trong quá trình vận chuyển đề đến các điểm thi trong trường hợp xe hỏng giữa đường, tắc đường.

Từ 22 đến 24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ; lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

