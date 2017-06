“Điều kiện đảm bảo chất lượng 4 trường kiểm định quốc tế không khác ĐH châu Âu”

1. Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network Quality Assurance) - AUN-QA 2. Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp (Commission des Titres d'Ingénieur) - CTI 3. Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ (Accreditation Board for Engineering and Technology) - ABET 4. Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - ACBSP 5. Quỹ Kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế (Foundation for International Business Administration Accreditation) - FIBAA 6. Hiệp hội MBA (Association of MBAs) - AMBA 7. Hiệp hội quốc tế các trường đại học đào tạo ngành kinh doanh (International Assembly for Collegiate Business Education) - IACBE 8. Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học, Pháp - HCERES