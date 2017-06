Đã bị tẩy chay còn phải dời ngày ra mắt, đây đúng là tựa game đen đủi nhất thế giới

Konami đã công bố Metal Gear Survive sẽ bị lùi ngày ra mắt đến sang năm để nhóm phát triển có thể hoàn thiện tựa game một cách tốt nhất

Nếu các bạn chưa quên thì, chúng tôi đã từng đưa tin về Metal Gear Survive, hậu bản gây nhiều tranh cãi và thu hút "gạch đá" của fan hâm mộ một cách khó tin. Từng có một thời gian dài sau những xích mích với nhà thiết kế Hideo Kojima, series Metal Gear Solid cùng tuyến bố tập trung phát triển game di động, cộng đồng game thủ đã chế nhạo rằng rồi sớm muộn Konami cũng sẽ cho ra lò những máy Pachinko Metal Gear Solid như một hình thức vắt sữa đến cùng thương hiệu này.

Konami giới thiệu: "Survive đưa người chơi đến với một thế giới song song qua lỗ hổng thời gian, ngay sau khi phiên bản Ground Zeroes kết thúc. Tựa game sẽ theo chân những người lính của MSF còn sót lại khi căn cứ của họ bị phá hủy, sau đó họ đặt chân đến một vùng đất mới toanh với những con zombie gớm ghiếc với một nhiệm vụ duy nhất: Sống sót trở về."

Thế nhưng theo những tin tức mới nhất, thay vì ra mắt ngay trong năm 2017, Konami đã công bố tựa game này sẽ bị lùi ngày ra mắt đến sang năm để nhóm phát triển có thể hoàn thiện tựa game một cách tốt nhất. Thế nhưng theo như chúng tôi nghi ngờ, không biết trước sự phẫn nộ của cộng đồng game thủ sau những drama xảy ra bên trong nội bộ Konami, khiến cho huyền thoại làm game Hideo Kojima phải rời khỏi công ty mà ông từng phục vụ đến 3 thập kỷ để lập studio mới, thì không biết tựa game này sẽ còn có ai theo dõi để thưởng thức.

Vẫn là phong cách hành động bí mật, thế nhưng Metal Gear Survive sẽ là một game phối hợp nhóm giữa 4 game thủ. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc của Fox Engine, nhưng giờ đây đối thủ của những người lính can trường từng một lòng đi theo Big Boss lại là những sinh vật cực kỳ quái dị với những mảnh tinh thạch trên đầu, khá giống với những con quái vật trong The Phantom Pain.

Konami cho hay, đây vẫn sẽ là một tựa game giúp làm hoàn thiện trải nghiệm của Metal Gear Solid V. Chính vì thế nhiều người hâm mộ vẫn kỳ vọng rằng nhà phát hành game Nhật Bản sẽ làm gì đó để chiều lòng cộng đồng game thủ hâm mộ series game lâu đời này.

Tuy nhiên đó chỉ là một số rất ít game thủ còn có chút quan tâm đến Metal Gear Survive. Ở thời điểm hiện tại, đoạn trailer của tựa game đã có tới 127 nghìn lượt dislike trong khi chỉ có 22 nghìn lượt like, chẳng thua kém gì so với trailer của Call of Duty: Advanced Warfare ra mắt hồi năm ngoái. Có thể nói, hướng đi của Konami trong 1 năm vừa qua chắc chắn không thể nào khiến cho cộng đồng game thủ console cũng như PC có thể hài lòng, bất chấp việc xét về mặt tài chính, Konami vẫn đem về lợi nhuận nhờ việc đầu tư vào thị trường điện tử xèng, một thị trường vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ tại Nhật Bản thời gian qua.