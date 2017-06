Fowler dẫn đầu vòng một US Open với số điểm kỷ lục

Ngôi sao của đội tuyển Ryder Cup Mỹ đạt thành tích -7 trong ngày đầu tại Erin Hills và hướng đến major đầu tiên trong sự nghiệp.

Tổng gậy của Rickie Fowler sau vòng một là 65 (par 72), giúp anh tái lập kỷ lục của Jack Nicklaus và Tom Weiskopf ở sân Baltusrol tại US Open 1980. Khi đó, hai cựu golfer này đạt tổng gậy 63 (par 70).

Fowler thi đấu rất ổn định trong ngày đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Fowler trải qua một vòng đấu hoàn hảo khi ghi bảy birdie và không bogey. Golfer 28 tuổi đã thể hiện khả năng phát bóng tốt với 12 trên 14 hố đưa bóng vào fairway và 15 trong 18 hố green in regulation (GIR, đưa bóng vào green với tối thiểu hai gậy ít hơn điểm chuẩn của hố). Đây là thành tích mang tính khích lệ cao với Fowler vì hai lần gần nhất tham dự US Open, anh bị cắt loại tại Oakmont và Chambers Bay.

Đứng thứ hai là Paul Casey và Xander Schauffele, cùng được -6. Casey mở đầu vòng đấu với eagle ở hố đầu rồi sau đó ghi thêm sáu birdie nữa. Anh có hai bogey ở hố 4 và 10. Trong khi đó, Schauffele là người đầu tiên trong 30 năm qua đạt điểm -6 mà không bogey ngay lần đầu tham dự US Open.

Brian Harman, Tommy Fleetwood và Brooks Koepka đạt -5. Patrick Reed, Kevin Na và Marc Leishman cùng có số điểm -4.

Chỉ có 44 trong tổng số 156 người chơi đánh dưới chuẩn ở vòng một. Trong đó, chỉ Fowler và Sergio Garcia (-2) là hai golfer trong top 10 thế giới làm được điều này.

Spieth và Johnson, những ứng cử viên vô địch, chật vật ở vòng một. Ảnh: Reuters.

Jordan Spieth (+1) có 13 lần đưa bóng vào fairway nhưng gặp vấn đề ở những cú gạt. Sau birdie ở hố 11, cựu số một thế giới ghi 10 điểm par liên tiếp trước khi bogey ở hố 4 và 5. Spieth nói đùa rằng anh và Dustin Johnson có thể thi gạt bóng trong mơ sau khi chỉ thực hiện thành công 1 trong 15 cú gạt ở vị trí có thể đưa bóng vào lỗ.

Dustin Johnson (+3) có 9 lần đưa bóng vào fairway, một điều bất ngờ vì nhà đương kim vô địch US Open đang dẫn đầu PGA Tour về các thông số phát bóng. Anh cũng chỉ có 11 trong 18 hố green in regulation. Johnson không thể ghi birdie trong bốn hố par 5, những hố được xem là sở trường. Thậm chí, anh double bogey ở hố 14 sau khi đưa bóng vào vùng cỏ roi và không thể thực hiện cú wedge để đưa bóng vào đồi cỏ sau đó.

Hai cựu số một thế giới Rory McIlroy (+6) và Jason Day (+7) có khởi đầu tốt nhưng sau đó liên tiếp mắc lỗi. Day birdie ngay hố đầu tiên còn McIlroy ghi eagle ở hố hai. Tuy nhiên, từ đó trở đi, golfer người Bắc Ireland không đánh dưới par hố nào nữa. Anh hai lần double bogey ở hố 15 và 17. Trong khi đó, Day có thêm ba birdie ở hố 7, 14 và 18 nhưng đánh vượt par ba gậy ở hai hố 4 và 10 và năm lần bogey. Với số điểm này, McIlroy và Day sẽ phải nỗ lực hết sức để vượt qua nhát cắt chứ đừng nói đến việc chen chân vào nhóm dẫn đầu.

McIlroy đang có cách biệt 13 gậy với vị trí dẫn đầu. Ảnh: Reuters.

Phil Mickelson không thể đến kịp giờ để tham dự US Open năm nay. Trước đó, golfer kỳ cựu của PGA Tour đã bày tỏ hy vọng vòng đấu sẽ bị hoãn do thời tiết xấu để ông có thể đến kịp sau khi dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái nhưng điều đó đã không xảy ra. Do vậy, đây là US Open đầu tiên kể từ năm 1994, không có sự góp mặt của cả Tiger Woods lẫn Mickelson.

Nhìn chung, vòng một US Open 2017 chứng kiến màn trình diễn không tốt của các ngôi sao lớn, trong đó có những người được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Trong sáu giải major gần nhất, các nhà vô địch đều lần đầu giành danh hiệu lớn. Điều này có thể tái lập vào năm nay khi những nhà vô địch major có vị trí cao nhất trên bảng điểm lúc này là Jim Furyk, Sergio Garcia và Ernie Els, đều đang đứng thứ 18.

Kết quả của một số golfer được chú ý: -3 Lee Westwood, Si Woo Kim; E Adam Scott, Justin Rose, Martin Kaymer; +1 Alex Noren; +2 Henrik Stenson, Hideki Matsuyama; +4 Jon Rahm.

Quang Huy