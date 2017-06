Trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh do ngạt nặng

Hội đồng chuyên môn SởY tế tỉnh Bác Ninh gồm các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng kết luận nguyên nhân tử vong của bé Lại Quỳnh Chi bị ngạt nặng không hồi phục có thể do suy thai trong chuyển dạ trên bà mẹ nghi có cơn co tử cung cường tính.

Trước đó, hồi 8h30 ngày 06/6/2017, sản phụ Hoàng Thị Tiến (sinh năm 1990), trú tại Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, vào viện Sản Nhi Bắc Ninh trong tình trạng mang thai 9 tháng, đau bụng chuyển dạ, các bác sĩ chuẩn đoán chuyển dạ đẻ lần 1, thai 40 tuần.

Khi khám lúc vào viện, thai phụ toàn trạng tỉnh, da niêm mạc hồng, không phù, huyết áp 110/70mmHg, mạch 80ck/p, tim phổi bình thường.

Tử cung hình trứng, tư thế trung gian, cao tử cung 30 cm, vòng bụng 90 cm. Con ước 3.200g, khung chậu trong giới hạn bình thường, cơn co tử cung tần số 2, tim thai 140 ck/p. Cổ tử cung mở 3 cm, ối phồng, ngôi đầu.

Các xét nghiệm cơ bản trong giới hạn bình thường.

Quá trình chăm sóc, theo dõi và điều trị tại khoa, sản phụ được theo dõi đẻ đường âm đạo tại phòng đẻ và mắc máy monitor theo dõi tim thai và cơn co tử cung liên tục. Quá trình theo dõi sản phụ diễn biến bình thường. Hồi 13h30, sản phụ mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 ck/p, cổ tử cung mở 5 cm… được chỉ định truyền oxitoxin và theo dõi sát bằng máy monitor.

Tuy nhiên khoảng 15h 20, sản phụ xuất hiện cơn co tử cung tần số 4, tim thai dao động 80 đến 140 ck/p, đầu lọt trung bình. Các y, bác sĩ xử trí sản phụ ngừng truyền oxytoxin, thở oxy 6 lần/phút, nằm nghiêng trái, đặt forcep, mời khoa sơ sinh hỗ trợ, mời hội chẩn.

10 phút sau, chỉ định đặt forcep kéo ra một bé gái nặng 3100g, tím tái, trương lực cơ giảm, không thở.

Trẻ được hồi sức tích cực tại phòng đẻ, sau đó được chuyển đến khoa nhi sơ sinh trong tình trạng: bóp bóng qua nội khí quản có oxy, tím môi và đầu chi, SpO2 75%, tim tần số 95 lần/phút, refill>2 giây, mạch bắt yếu, phản xạ sơ sinh kém được làm các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang tim phổi, siêu âm thóp.

Bệnh viện tiến hành hội chẩn toàn viện, thống nhất chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp – suy tuần hoàn, chỉ định tiếp tục hồi sức tích cực theo phác đồ.

Tuy nhiên đến 19h, trẻ xuất hiện ngừng tuần hoàn, cấp cứu ngừng hô hấp, tuần hoàn không có hiệu qu và 1, 5 tiếng sau, trẻ không có tim trở lại bệnh nhân tử vong và chẩn đoán nguyên nhân tử vong do ngừng hô hấp tuần hoàn/suy hô hấp sơ sinh/giảm 2 dòng.

Đối với mẹ, các bác sĩ tiếp tục đỡ rau, kiểm soát tử cung, kiếm tra âm đạo, tử cung. Quá trình diễn biến đều bình thường và được chuyển sang sản 2 điều trị tiếp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét toàn bộ quá trình khám, theo dõi và xử trí cho sản phụ Hoàng Thị Tiến và cháu Lại Quỳnh Chi.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, các thành viên trong hội đồng chuyên môn kết luận sản phụ được tiếp đón, khám, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán theo phác đồ của bệnh viện và theo dõi chuyển dạ đẻ đường âm đạo.

Nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh do ngạt nặng không hồi phục có thể do suy thai trong chuyển dạ trên bà mẹ nghi có cơn co tử cung cường tính. Đây là trường hợp sản phụ có diễn biến nhanh, kíp kỹ thuật theo dõi sản phụ trong chuyển dạ còn thiếu về kinh nghiệm lâm sàng nên chưa phát hiện và xử trí kịp thời.

Theo Bác sĩ Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bưu điện thăm hỏi, động viên, theo dõ, chăm sóc và điều trị sản phụ Hoàng Thị Tiến (trước đó, ngày 7/6 sản phụ Hoàng Thị Tiến chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bưu điện).

Bá Đoàn