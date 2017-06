Giám đốc CA Cần Thơ nói về vụ án bắt nguyên giám đốc thuỷ sản

Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định không hình sự hoá vụ án và quá trình điều tra sẽ kết thúc trong tháng 6.

Tình tiết mới vụ nguyên Giám đốc thuỷ sản ở miền Tây bị bắt

Mới đây, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã thông tin cho báo chí 1 số tình tiết liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, sở dĩ vụ án kéo dài và đến nay chưa kết thúc do vừa qua Cơ quan ANĐT- Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi) và Trần Huy Liệu (45 tuổi) – nguyên giám đốc và phó giám đốc Aribank Cần Thơ.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ

“Do khởi tố thêm nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ nên phải tiếp tục điều tra làm rõ. Công an Cần Thơ đã cho các nghi phạm trong vụ án này đối chất với nhau và đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Người đứng đầu Công an Cần Thơ còn cho hay, trước đây dư luận có đặt vấn đề về việc hình sự hóa vụ việc dân sự, tuy nhiên theo ông Hạnh, ngay từ đầu xác định đây là vụ án hình sự.

“VKSNDTC đã ký quyết định đồng ý gia hạn điều tra vụ án thêm. Chúng tôi đã tổ chức mời luật sư, thông báo cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân biết VKSNDTC đã có quyết định gia hạn điều tra vụ án và nghi phạm đã đồng ý. Tôi khẳng định đến ngày 30/6 sẽ kết thúc điều tra vụ án”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói và cho biết, bắt người thế này mà không có tội thì không bao giờ VKSNDTC phê chuẩn.

Trong số các bị can đang bị tạm giữ có Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (37 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam và Phạm Tường Thi (37 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến.

Theo cơ quan điều tra, năm 2010, Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ

Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi. Nhân đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất trên.

Để vay tiền, Nhân mang thế chấp siêu thị Citimart mà Công ty Nông thuỷ sản Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng.

Sau đó, Nhân được Ngân hàng Agribank Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo quyết định của Chính phủ). Đối với khoản vay ở Agribank Chi nhánh Cần Thơ, Nhân đã sử dụng không đúng mục đích theo hợp đồng vay vốn mà dùng số tiền trên để mua bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc công an TP Cần Thơ thông tin về vụ án

Trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của Nhân, cơ quan điều tra thu giữ 1 áo trang phục của lực lượng An ninh nhân dân, 1 cặp cành tùng cấp tá, 1 cặp quân hàm cấp trung tá, 1 cặp quân hàm cấp trung tướng, 1 đèn hiệu ưu tiên và 1 roi điện.

Cũng liên quan đến vụ án này, tháng 3 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Hải (53 tuổi) - nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNN, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Đồng thời, Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi) - nguyên phó giám đốc Aribank Cần Thơ.

Hai lãnh đạo ngân hàng nói trên đã có hành vi “Xét duyệt cho vay sai đối tượng theo quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng - thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Ngày 6/6, VKSNDTC đã ra Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án 4 tháng (từ 16/6 đến 16/10), gia hạn tạm giam 120 ngày đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Phạm Tường Thi.

Hoài Thanh