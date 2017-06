Thực hư “Người phán xử” phải quay lại phần kết sau khi lộ kịch bản

Những ngày qua, hình ảnh ê-kíp phim “Người phán xử” bắt tay vào quay lại phần kết đã được lan truyền khá mạnh. Nhiều người cho rằng, sau khi bị lộ những tập phần cuối phim, ê-kíp đã bắt tay ngay vào thay đổi phần kết để tạo bất ngờ.

Nam diễn Bảo Anh(vai Bảo Ngậu) hé lộ, phim sẽ có tất cả 60 tập chứ không phải 46 tập như trước đây. Đoàn làm phim đã bắt tay vào quay những tập tiếp theo của phim từ đầu tháng 6/2017, tính đến nay đã được hơn 10 ngày quay. Mỗi tập phim có thể phải quay tới 3 ngày mới hết cảnh. Riêng vai Bảo Ngậu sẽ quay đến 20/6 và nhân vật này sẽ không xuất hiện trong phần kết của phim.

Hình ảnh Bảo Anh (Bảo Ngậu) và NSND Hoàng Dũng (Phan Quân) tại bối cảnh quay "Người phán xử" hôm 14/6/2017. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Đan Lê (vai Diễm My - vợ Phan Hải) cũng bật mí, khi Việt hóa kịch bản phim (“Người phán xử” được chuyển thể từ kịch bản gốc phim “The Abitrator” của Israel - PV) kịch bản đã được điều chỉnh đến 50% so với phiên bản gốc. Do đó, biên kịch và đạo diễn cũng phải tính kỹ đến cái kết vừa để khán giả không quá quá dễ đoán do có trường hợp khán giả tìm đến bản gốc, vừa để phù hợp với một bộ phim Việt Nam.

Đan Lê cũng cho rằng, sau khi ghi hình xong, đạo diễn đã thêm bớt, đảo dựng rất nhiều, khác đến 30% so với kịch bản tại trường quay. Đó là một trong những điều bắt buộc để đảm bảo tính hấp dẫn của phim và khác biệt so với bản gốc.

Đề cập đến những lý do khiến bộ phim “hot” Đan Lê cho rằng, bộ him “hot” khẳn hẳn vì nội dung mà vì dàn diễn viên đã rất tròn vai. Trung tâm Sản xuất phim truyền hình đã chấp nhận cho diễn viên thể hiện đúng chất giang hồ... Nếu giang hồ mà nói chuyện “tôi” với “anh” thì diễn viên có giỏi mấy cũng chịu. Ngoài ra, biên kịch viết lời thoại rất đời và đạo diễn đã trau chuốt chuốt từng thước phim tại phim trường, dàn dựng hiện đại khiến mạch phim nhanh, hấp dẫn…

“Chung quy lại, phim “hot” là do tư duy làm phim thay đổi, còn diễn viên, biên kịch, đạo diễn vẫn là những con người ấy thôi!”, Đan Lê nói.

Một trong những đoạn kịch bản được cho là phần cuối của "Người phán xử" đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: TL.

Trong khi đó, NSND Hoàng Dũng lại cho rằng, yếu tố cốt lõi của phim là chất lượng kịch bản. Theo nam nghệ sỹ, những phim hình sự chúng ta viết, phần tính chất vụ án nhiều nhưng ở "Người phán xử" đó chỉ là phần nền. Tâm lý tội phạm, đời sống của những con người trong thế giới ngầm được nhấn mạnh trong bộ phim.

Với câu hỏi liên quan đến thay đổi phần kết của phim, NSND Hoàng Dũng “khéo léo” né tránh rằng, ông không phải nhà sản xuất nên không biết được. Tuy nhiên, ông cho rằng, ngày nay các nhà làm phim trên thế giới cũng luôn tạo cho phim của mình nhiều cái kết mở, chiều theo ý người xem.

“Như Nhật Bản và Hàn Quốc, thường chiếu 10 mấy tập đầu rồi dựa vào tâm lý khán giả để làm tiếp. Vì thế, có thể Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ”, “ông trùm” Phan Quân nói.

Mới đây, cư dân mạng lại rộ lên chuyện kịch bản phần cuối của “Người phán xử” bị lộ do đó ê-kíp mới phải bắt tay quay lại phần kết. Theo đó, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh tập kịch bản tập cuối (tập 46) tiết lộ việc Phan Quân chĩa súng vào Lê Thành vì cho rằng chính anh đã đặt thuốc nổ vào gia đình Phan Thị.

Ông trùm Phan Quân tuyên bố Lê Thành không phải con của mình. Lê Thành định mang tờ giấy xét nghiệm ra để giải thích thì Phan Quân đã bắn liền hai phát đạn vào người Lê Thành. Trong lúc hấp hối, Lê Thành đã cố gắng đưa tờ giấy xét nghiệm ADN cho Phan Quân để chứng minh mình là con ruột của “ông trùm”.

Sau khi đọc tờ giấy xét nghiệm, Phan Quân nhận ra sự thật và ôm lấy con trai kêu lên đầy đau đớn. Trần Tú đứng ở một góc chứng kiến tất cả và nhếch mép cười man dại, trong khi 4 xe công an đang lao đến.

Hình ảnh Lương Bổng vào viện thăm "ông trùm" Phân Quân từng được cho xuất hiện ở những tập cuối quay vào năm 2016. Ảnh: TL.

Độ xác thực của quyển kịch bản chưa được kiểm chứng nhưng khi đối chiếu với kịch bản gốc của Israel thì đoạn này khá giống nhau. Trong phim “The Abitrator”, ông trùm Nadav Feldman cũng giết chết đứa con rơi vì trúng kế ly gián của kẻ thù, tưởng con trai mình là con ruột của địch.

Trong đoạn trailer “Người phán xử” mà đơn vị sản xuất mới đăng tải cũng có phân đoạn Thế “chột” cầm dao nói với người đối diện rằng: “Nếu con còn nghi ngờ, thử ADN đi, con muốn lấy bao nhiêu máu cũng được…”.

Trong khi, Phan Quân lạnh lùng bảo rằng: “Mày không phải con tao!”. Những chi tiết này cho thấy, kịch bản đang được lan truyền trên khá trùng khớp với kịch bản thật của phim.

Ngoài ra, trong đoạn trailer cũng hé lộ, phần cuối phim không chỉ có sự đối đầu giữa Phan Quân với Thế “chột” mà còn xuất hiện nhiều nhân vật nguy hiểm mới đối đầu với cả Phan Thị và Thế "chột".

Hà Tùng Long