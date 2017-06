Antonio Conte cân nhắc khả năng chia tay với Chelsea

Theo thông tin từ Sky Sport Italia, Antonio Conte sẽ cân nhắc khả năng sẽ rời khỏi Chelsea ngay trong Hè năm nay do đang nảy sinh mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng thành London về kế hoạch nhân sự…

Mùa giải vừa qua, Conte đã giúp Chelsea vô địch Premier League. Dấu ấn của chiến lược gia người Itlalia quá rõ, tuy nhiên đội bóng thành London khá dễ thở do nhiều đối thủ cạnh tranh khác như MU, Man City, Arsenal… đều phải thi đấu ở đấu trường châu Âu trong khi The Blues chỉ tập trung vào duy nhất đấu trường trong nước. Chelsea cũng không thể hoàn thành cú đúp do thua Arsenal ở trận đấu chung kết FA Cup.

Conte giúp Chelsea vô địch Premier League 2016/17

Conte đang xây dựng một kế hoạch nhân sự mới để giúp đội bóng này đủ sức chinh chiến ở Champions League mùa giải tới đây. Tuy nhiên dường như ban lãnh đạo của đội bóng thành London không ủng hộ tuyệt đối cho kế hoạch của Conte, bởi thế chiến lược gia người Italia không hài lòng và để ngỏ khả năng sẽ ra đi.

Vào cuối mùa giải vừa qua, Conte gây sốc cho nhiều người khi nhắn tin cảm ơn tiền đạo Diego Costa và khẳng định cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ không nằm trong kế hoạch nhân sự của ông cho mùa giải tới. Costa vẫn là tiền đạo chủ lực của Chelsea trong ba mùa giải vừa qua.

Chelsea là đội bóng khá phức tạp, vị trí huấn luyện viên không có được quyền lực cao nhất khi mà đội bóng này còn có giám đốc thể thao và ngay cả các nhóm cầu thủ cũng nắm quyền lực không nhỏ. Trước Conte, HLV Mourinho từng bị cầu thủ Chelsea “phản” dẫn tới việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Được biết Chelsea lên kế hoạch sẵn sàng cho việc ra đi của Conte. Thomas Tuchel, cựu huấn luyện viên của Borussia Dortmund đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để thay thế vị trí thuyền trưởng ở Chelsea

Hạo Minh