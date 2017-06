Cựu Chủ tịch HĐQT "biến" hơn 6.500m2 đất biệt thự thành tài sản cá nhân

Theo buộc tội của cơ quan tố tụng, Phan Thuý Mai (SN 1961), cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Giám đốc Cty An Phát đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hơn 6.500m2 đất biệt thự, giá trị khoảng 30 tỉ đồng. Tuy nhiên tại toà, Mai đã phản bác cáo buộc này.

Tự ý chuyển hơn 6.500m2 đất thành tài sản cá nhân

Thành lập doanh nghiệp và xin làm dự án nhưng Mai không hề có vốn. Hết cửa xoay xỏa, nữ giám đốc doanh nghiệp này liền chiếm đoạt 2 nền đất của chính công ty mình.

Cựu Chủ tịch HĐQT Phan Thuý Mai bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã tự ý biến hơn 6.500m2 đất biệt thự của công ty thành tài sản cá nhân.

Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội, mở phiên toà xét xử bị cáo Phan Thúy Mai (SN 1961, trú ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM), cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng buộc tội Phan Thúy Mai, xuất phát từ việc thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003. Khi đó, với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Toàn Thắng), Mai đã xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích xấp xỉ 93 ha.

Thế nhưng trong quá trình Mai làm các thủ tục đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép cho một pháp nhân ở TP HCM sẽ không thuận tiện cho doanh nghiệp, đồng thời cũng gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Chính vì thế mà tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư phải là một doanh nghiệp tại địa phương. Do đó, tháng 4/2004, Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (gọi tắt là Công ty An Phát) được ra đời với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Khi ấy, Công ty An Phát gồm 4 cổ đông sáng lập, trong đó Mai (tư cách cá nhân) đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ. Và sau hơn 1 tháng thành lập, Công ty An Phát chính thức được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế chủ đầu tư ban đầu là Công ty Toàn Thắng. Kể từ đây, Công ty Toàn Thắng không còn liên quan gì đến dự án này.

Cũng theo cáo trạng truy tố, thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000 m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn.

Trong số hàng trăm “sổ đỏ” được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao có 2 nền đất biệt thự tổng diện tích hơn 6.500 m2, đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm.

Vừa nhận “sổ đỏ” xong, không cần thông qua các cổ đông và HĐQT, Mai lập tức hợp thức luôn 2 nền đất biệt thự này làm tài sản cá nhân.

Bị cáo không thừa nhận cáo trạng truy tố

Hành vi của Mai được Viện Kiểm sát xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp. Và không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rất “bèo” mà Mai còn không trả tiền cho Công ty An Phát.

Khu vực dự án Đồi 79 Mùa xuân.

Năm 2010, khi bị các cổ đông phát hiện việc làm khuất tất của Mai thì Mai mới chịu nộp tiền trả vào công ty.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm tình tiết là mặc dù các nền đất BT10-08 và BT10-10 đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng Mai lại mang hồ sơ mua bán đến UBND xã Đại Thịnh và đều được chính quyền xã này ký chứng thực. Liên quan đến vụ việc này, một số cán bộ đều bị dính án kỉ luật nặng.

Định giá tài sản 2 nền đất biệt thự Mai chiếm đoạt, cơ quan chuyên môn xác định là hơn 30,5 tỉ đồng. Chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp xong, cựu Giám đốc Công ty An Phát liên tục mang đi thế chấp để vay chục tỷ đồng phục vụ mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Công ty An Phát cho rằng không phạm tội như cáo trạng truy tố với lý do việc bà ta tự ý dùng tư cách người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký hợp đồng bán 2 nền đất biệt thự cho chính mình là không trái pháp luật.

Bởi trước đó, Công ty Toàn Thắng và Công ty An phát đã có sự thỏa thuận với nhau.

Sau 1 ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy cần phải làm rõ thêm vấn đề nêu trên nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuấn Hợp