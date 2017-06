Rãnh thấp mạnh thêm, nhiều khu vực ở Bắc Bộ có mưa to kèm giông lốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/6, mưa ở miền Bắc mở rộng dần khi rãnh thấp có xu hướng di chuyển xuống và mạnh thêm.

Ban ngày, Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa tăng thêm về chiều tối và đêm khi mây ẩm tích tụ nhiều, vùng núi có những điểm mưa to đến rất to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La trong khoảng 29 - 32 độ C. Thủ đô Hà Nội và thành phố Ninh Bình 33 độ C.

Xuống miền Trung, từ đêm 16/6, rãnh thấp tác động xuống sẽ gây mưa cho Thanh Hóa. Ban ngày, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống 1 độ C so với ngày 15/6, cao nhất 34 - 36 độ C. Các thành phố từ Đà Nẵng đến Nha Trang, Phan Thiết ngày nắng lên từ sớm, nhiệt độ khá cao 33 - 35 độ C.

Mưa lớn có thể gây ngập lụt ở nhiều nơi. (Ảnh TTXVN)

Nằm trong khu vực giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mây, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Playku, Buôn Ma Thuột 30 - 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Vũng Tàu 34 - 35 độ C.



Trên biển, cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật ở Bắc vịnh Bắc Bộ. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc ít mưa, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.