Làm rõ hành vi rải chông đinh “khủng” bẫy xe trên đường

Những bàn chông đinh thép có chiều dài 20 cm, rộng 7 cm, cao 10 cm được rải trên tỉnh lộ 186 để gài bẫy các phương tiện tham gia giao thông, đe đọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Bàn chông đinh "bẫy" xe trên tỉnh lộ 186 (ảnh: Tạp chí GTVT)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ kiểm tra, làm rõ hành vi rải chông đinh trên đường bộ được báo chí đăng tải.

Theo phản ánh, việc rải bàn chông thép có chiều dài 20 cm, rộng 7 cm, cao 10 cm trên tỉnh lộ 186 để gài bẫy các phương tiện tham gia giao thông mà đa phần là xe quá tải chở vật liệu xây dựng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông mới xuất hiện, mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều so với rải đinh, vật sắc nhọn thông thường trước đây, có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe đọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Để thực hiện nghiêm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra trên địa bàn về đối tượng có hành vi vi phạm, làm rõ việc thực hiện hành vi rải chông đinh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân sinh sống trên địa bàn xảy ra vụ việc những nguy cơ, hiểm họa của hành vi rải đinh, chông, vật sắc nhọn trên đường bộ và quy định pháp luật về xử phạt các hành vi này để chấm dứt ngay tình trạng nguy hiểm này.

Cơ quan này cũng đề nghị 2 địa phương nói trên làm rõ thông tin xe chở quá tải trên tỉnh lộ 186, trường hợp đúng như nội dung phản ánh, đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm lái xe, doanh nghiệp vi phạm chở quá tải theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, quy định rõ trách nhiệm của chính quyền, công an huyện để tái diễn xe chở quá tải trọng.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Ban An toàn giao thông TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, dung túng cho hành vi kinh doanh vận tải sai quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Theo phản ánh của cơ quan thông tin đại chúng, khu vực đường Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Xiển hàng ngày nhiều xe ô tô chở khách chạy theo kiểu “rùa bò”, vô tư dừng bắt khách ngay trước mặt lực lượng chức năng, ngang nhiên móc nối với các đối tượng “cò” để đưa khách lên xe, tình trạng hành khách, xe ôm đi lên đường dẫn vào cao tốc để bắt xe, bắt khách, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm xấu mỹ quan đô thị, bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải, bức xúc trong dư luận xã hội.

C.N.Q