Mỹ triển khai pháo phản lực đến Syria, Nga phản đối

Lầu Năm Góc xác nhận triển khai pháo phản lực HIMARS đến miền nam Syria để bảo vệ một căn cứ, nơi Mỹ huấn luyện lực lượng chống IS.

HIMARS M142 khai hỏa. Ảnh: Lockheed Martin.

Lầu Năm Góc ngày 15/6 xác nhận triển khai các đơn vị Pháo Phản lực Cơ động cao (HIMARS), hệ thống phóng rocket gắn trên xe tải, tới miền nam Syria để bảo vệ căn cứ At-Tanaf, nơi Mỹ huấn luyện các lực lượng chống Nhà nước Hồi giáo (IS), AFP đưa tin. Lầu Năm Góc không tiết lộ số lượng HIMARS.

Đợt điều động diễn ra sau khi các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến vào khu vực "giảm xung đột" gần At-Tanaf. Nga phản đối đưa HIMARS tới Syria, nghi hệ thống pháo sẽ được dùng để đối phó lực lượng thân chính phủ Syria.

Pháo phản lực HIMARS M142 Mỹ khai hỏa diệt mục tiêu

"Việc triển khai bất cứ loại vũ khí nào trên lãnh thổ Syria... phải được chính phủ của quốc gia có chủ quyền này thông qua", theo Bộ Quốc phòng Nga. "Các lực lượng trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu nhiều lần tấn công phe chính phủ Syria đang đối phó IS gần biên giới với Jordan. Không quá khó để đoán hành động trên còn tiếp tục xảy ra và HIMARS sẽ được sử dụng".

HIMARS cho phép Mỹ tấn công chính xác ngay cả trong thời tiết xấu, khi không kích bị cản trở. HIMARS có thể phóng 6 rocket dẫn đường có tầm bắn hơn 70 km hoặc một tên lửa tầm bắn 300 km.

Vị trí căn cứ At-Tanaf, Syria. Đồ họa: BBC.

Như Tâm