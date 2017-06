Những siêu phẩm smartphone chú ý tháng 6/2017 tại Việt Nam

Nếu có nhu cầu mua sắm điện thoại cao cấp trong thời điểm này thì dưới đây là những gợi ý mà người dùng có thể bỏ túi.

Samsung Galaxy S8

Giá: 18,5 triệu đồng

Đây là chiếc điện thoại cao cấp nhất hiện nay của Samsung bên cạnh Galaxy S8+. Dòng sản phẩm mới đến từ xứ sở kim chi có sự lột xác mạnh mẽ trong năm nay khi lần đầu tiên trang bị màn hình cong tràn cạnh vô cực. Màn hình mới giúp giảm tối đa kích thước cho việc cầm nắm những vẫn đảm bảo không gian trải nghiệm của một màn hình lớn rộng 5,8 inch.

Samsung tiếp tục sử dụng tấm nền Super Amoled trên bộ đôi Galaxy S8 và S8+. Đáng chú ý, tỉ lệ màn hình của bộ đôi này là 18,5:9 - Đây là tỉ lệ được dự báo là xu hướng trong năm 2017, giúp mang đến diện tích hiển thị lớn hơn trong khi vẫn đảm bảo một kích thước tổng thể nhỏ gọn cho thiết bị.

Đi cùng đó, thiết bị này cũng tích hợp nhiều tính năng bảo mật cao cấp như cảm biến mống mắt, cảm biến vân tay và một hệ thống bảo mật bằng phần mềm. Máy chống nước đạt chuẩn IP68 và sử dụng vi xử lý thế hệ mới sản xuất trên quy trình 10nm.

Xperia XZ Premium

Giá: 18,5 triệu đồng

Có mức giá ngang bằng với mẫu Galaxy S8 tại Việt Nam, dòng sản phẩm đến từ Sony vẫn chú trọng mạnh trong camera và màn hình của máy.

Cụ thể, Xperia XZ Premium gây chú ý khi tích hợp màn hình 4K HDR (High Dynamic Range, 2160 x 3840) kích thước 5,5 inch. Đại diện hãng cho biết, màn hình này thừa hưởng công nghệ từ dòng TV Bravia của Sony, có độ sáng, màu sắc, độ tương phản cao, đem lại chất lượng hiển thị tốt hơn các thế hệ trước đây.

Ngoài ra, Xperia XZ Premium còn tích hợp hệ thống camera Motion Eye mới, bao gồm cảm biến Exmor RS tích hợp bộ nhớ xếp chồng đầu tiên trên thế giới vốn chỉ có trên những chiếc máy ảnh cao cấp. Từ đó hỗ trợ quét và truyền dữ liệu nhanh gấp 5 lần. Camera Motion Eye còn cho phép người dùng ghi lại video siêu chậm Super Slow Motion 960 khung hình/giây...

HTC U11

Giá: 16,9 triệu đồng

Đây là mẫu smartphone đầu tiên sở hữu vi xử lý Snapdragon 835 được bán ra tại Việt Nam. Đi cùng đó máy cũng tích hợp RAM khủng lên đến 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB.

Bên cạnh đó, HTC U11 là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị tính năng Edge Sense, cho phép người dùng bóp vào cạnh để truy cập nhanh đến các tính năng. HTC cũng trang bị cho máy nhiều hiệu chỉnh để giúp người dùng có thể thay đổi các tính năng truy cập nhanh khi người dùng bóp vào hai cạnh của máy.

Ngoài ra, HTC U11 còn gây ấn tượng với camera 12 MP, là một trong những máy ảnh đạt số điểm đánh giá cao nhất từ trước đến nay của DxOMark trong cả việc chụp hình và quay phim. Hệ thống chống rung quang học đa trục cùng khả năng lấy nét tự động cực nhanh trong mọi điều kiện ánh sáng giúp máy ảnh hoạt động siêu nhanh, hình ảnh rõ nét...

iPhone 7 Product red (128 GB)

Giá: 19,9 triệu đồng

Đây là phiên bản màu sắc đỏ mới nhất của Apple được bán ra thị trường và cũng là sản phẩm cao cấp nhất hiện nay của Apple.

Ngoài khác biệt về màu sắc, iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ sở hữu cấu hình và tính năng tương tự các phiên bản màu sắc khác. Sản phẩm này là một phần nằm trong chiến dịch gây quỹ để nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS được Apple hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ ONE Campaign.

Sony Xperia XZs

Giá: 14,9 triệu đồng

Ngoài mẫu Xperia XZ Premium thì mẫu Xperia XZs của Sony cũng là sản phẩm cao cấp đáng chú ý hiện nay. Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu khả năng quay phim siêu chậm Super Slow Motion 960 khung hình/giây.

Cụ thể, Xperia XZs sở hữu cảm biến độ phân giải 19 MP mới có kích thước điếm ảnh lớn hơn 19%, cho phép máy thu nhận ảnh sáng nhiều hơn, từ đó tạo nên những tấm hình có độ chi tiết cao hơn, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Máy cũng sở hữu cấu hình khá mạnh với chip Qualcomm Snapdragon 820, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

Gia Hưng