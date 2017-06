Làm rõ cái chết của người đàn ông tại trụ sở công an phường

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình và Công an quận Thủ Đức, TPHCM xác nhận có xảy ra vụ việc người đàn ông chết tại trụ sở công an phường; nguyên nhân đang được Công an TPHCM làm rõ.

Cuối ngày 15/6, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức xác nhận, đã nhận được báo cáo ban đầu về việc ông Ngô Chí Tân (40 tuổi, ngụ KP5, phường Tam Bình) trong quá trình được mời đến trụ sở Công an phường Tam Bình (nằm cùng khuôn viên UBND phường Tam Bình) do liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, được phát hiện tử vong, nghi do tự tử bằng cách dùng dây thun quần tự siết cổ. Theo lãnh đạo UBND phường Tam Bình, vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Trụ sở Công an phường Tam Bình (nằm cùng khuôn viên trụ sở UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức), nơi xảy ra vụ việc người đàn ông nghi siết cổ tự tử.

Trước đó, theo thông tin từ người thân của ông Tân, khoảng 20h ngày 13/6, một cán bộ Công an phường Tam Bình đến nhà mời ông Tân lên trụ sở Công an phường làm việc. Đến khoảng 7h30 sáng hôm sau (14/6), vợ ông Tân là bà Từ Thị Nhường được công an thông báo, ông Tân thắt cổ bằng dây thun quần, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Gia đình tổ chức hậu sự cho ông Tân.

Khi bà Nhường và ông Ngô Văn Lâu (60 tuổi, cha ông Tân) nhận được tin, chạy đến Bệnh viện An Bình (quận 5, TPHCM) thì được biết ông Tân đã tử vong, thi thể đang nằm ở nhà xác bệnh viện. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể ông Tân cho gia đình lo hậu sự. Theo người thân của ông Tân, họ nghi ngờ cái chết của ông có dấu hiệu bất thường và mong sớm nhận được kết quả khám nghiệm tử thi, thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Tân.

Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng Công an quận Thủ Đức xác nhận thông tin trên và cho biết đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc.

Đăng Lê