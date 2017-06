Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ tặng sách của Trump cho Triều Tiên

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cuốn sách của Tổng thống Mỹ.

Dennis Rodman tặng sách của Tổng thống Donald Trump cho Triều Tiên. Ảnh: AP

Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman hôm nay trao cho Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên cuốn sách "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán) do Tổng thống Mỹ Donald Trump viết, như một món quà tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo AP.

Cuốn sách được tặng không có chữ ký của Trump. Rodman tới Triều Tiên từ hôm 13/6, cùng ngày Bình Nhưỡng thả sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau 17 tháng giam giữ.

Rodman từng đến Triều Tiên vào năm 2013 và 2014. Trong chuyến thăm lần này, Rodman gặp các vận động viên Olympic Triều Tiên, gồm An Kum Ae, người từng giành huy chương vàng Olympic môn Judo.

"Các bạn nên tự hào về chính mình, bởi mọi người không đánh giá cao các bạn. Họ coi các bạn thuộc về quốc gia nhỏ bé, không nhiều người Triều Tiên có thể thi đấu trong các giải thể thao thế giới", Rodman nói.

"Tuy nhiên, khi các bạn về nước với những tấm huy chương, điều đó nói lên nhiều về Triều Tiên, bởi mọi người không thực sự coi trọng Triều Tiên về thể thao hay bất cứ điều gì tương tự", ông nói thêm.

Cựu ngôi sao bóng rổ cho biết chuyến thăm của mình không liên quan tới Nhà Trắng. Tuy nhiên, trước khi Trump trở thành tổng thống Mỹ, Rodman từng hai lần ca ngợi tỷ phú bất động sản trên chương trình truyền hình thực tế và mạng xã hội Twitter.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang khi Bình Nhưỡng thực hiện các vụ thử tên lửa và hạt nhân kể từ năm ngoái. Triều Tiên thề sẽ phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Nghệ thuật Đàm phán là cuốn sách đầu tiên được Trump cho ra mắt năm 1987. Nó là cuốn sách bán chạy nhất 51 tuần liên tiếp và đã bán được hơn 1 triệu bản. Trong các tài liệu tranh cử, Trump cho biết tiền bản quyền cuốn sách này là 50.000 - 100.000 USD năm 2015.

Văn Việt