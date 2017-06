'Nữ hoàng băng giá' trở lại vào cuối năm

Chị em Elsa và Anna góp mặt trong phim ngắn "Frozen - Chuyến phiêu lưu của Olaf", được trình chiếu kèm với phim hoạt hình mới của Disney.

Phim ngắn Olaf's Frozen Adventure (tựa Việt: Frozen - Chuyến phiêu lưu của Olaf) sẽ được chiếu cùng với Coco - dự án hoạt hình mới của Disney. Đây là chiến lược quen thuộc của hãng khi đính kèm phim ngắn ăn theo (spin-off) của một thương hiệu nổi tiếng vào trước một phim dài.

Có độ dài 21 phút, phim ngắn xoay quanh kỳ nghỉ lễ đầu tiên từ khi những cánh cửa của vương quốc do Elsa (Idina Menzel) cai quản được mở lại. Cô cùng em gái Anna (Kristen Bell) dự định tổ chức một lễ ăn mừng lớn cho tất cả thần dân. Tuy nhiên, người dân bất ngờ rời buổi lễ để tham gia vào những kỳ nghỉ truyền thống cùng gia đình.

Lúc này, hai chị em chợt nhận ra họ không có những lễ nghi truyền thống riêng cho gia đình mình. Để giúp hai người bạn, người tuyết Olaf (Josh Gad) kết hợp với chú tuần lộc Sven chu du khắp vương quốc để mang về những truyền thống tốt đẹp nhất. Cũng như Frozen, phim ngắn mới sẽ tập trung vào phần âm nhạc. Theo đạo diễn Wermers-Skelton, có bốn bài hát hoàn toàn mới được sử dụng trong phim.

Ra mắt năm 2013, phim hoạt hình Frozen được đánh giá cao bởi phần âm nhạc và câu chuyện giàu ý nghĩa. Tác phẩm thu 1,2 tỷ USD toàn cầu và giành hai giải Oscar cho "Phim hoạt hình xuất sắc" và "Bài hát gốc xuất sắc" (Let It Go). Trước Olaf's Frozen Adventure, các nhân vật trong Frozen từng tái xuất trong Frozen Fever - phim ngắn chiếu kèm với Cinderella (2015).

