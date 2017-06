Chủ tịch TPHCM: Quyết không để tái lấn chiếm lòng, lề đường

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết người dân nhắn tin cho ông rất nhiều, thể hiện sự đồng tình và chia sẻ về lập lại trật tự lòng, lề đường. Theo ông, Thành phố sẽ kiên trì đeo bám và quyết tâm làm thông thoáng vỉa hè chứ không phải theo phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 15/6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong một lần nữa khẳng định quyết tâm lập lại trật tự lòng, lề đường của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định TP sẽ đeo bám quyết liệt không để tái lấn chiếm lòng, lề đường

Theo ông Phong, quận 1 là địa phương khởi đầu trong công tác lập lại trật tự vỉa hè và cũng đã tổ chức sơ kết đánh giá, với những kết quả đáng biểu dương.

“Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả bước đầu và sự đồng thuận của người dân. Người dân quận 1 và thành phố nhắn cho tôi nhiều tin chia sẻ về vấn đề này”, người đứng đầu chính quyền thành phố chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết UBND quận 1 cùng các ban, đoàn thể quận sẽ tham gia vào công tác chấn chỉnh trật tự vỉa hè trong thời gian tới. “Quận 1 làm với tinh thần không phải theo phong trào mà phải ngày càng đạt hiệu quả”, ông Phong nhấn mạnh.

Từ điểm sáng quận 1, ông Phong đề nghị các quận, huyện còn lại tiếp tục ra quân lập lại trật tự vỉa hè, với tinh thần đeo bám và quyết tâm cao. Theo ông, tùy theo tình hình địa phương mà có phương án tổ chức phù hợp.

Chủ tịch UBND TP cũng nhìn nhận thực tế rằng, có nhiều người dân từ địa phương khác tới quận 1 buôn bán. Do đó, cũng phải có phương án để người dân kinh doanh được.

“Theo báo cáo của phường Nguyễn Thái Bình, có những xe bán bánh mì, xôi đi bán 3 tiếng mỗi sáng nhưng thu nhập cũng gần 10 triệu/tháng. Đằng sau chiếc xe là cuộc sống gia đình. Vì vậy, vừa tạo điều kiện kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng vỉa hè”, ông Phong dẫn chứng.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết cũng có ý kiến cho rằng nên có “hàng rào” về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với kinh doanh vỉa hè. Do đó, tổ chức lại bán hàng rong như thế nào để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người dân là vấn đề cần quan tâm thực hiện.

Quốc Anh