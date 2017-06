Sáng 15/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Công an nhân dân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (15/6/1967-15/6/2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đặng Thị Bích Liên đã đến dự.

Ngoài ra hệ thống trưng bày còn giới thiệu với công chúng chân dung các lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, chân dung Tướng lĩnh Công an và chân dung các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bằng hệ thống số hóa giúp giới thiệu cho người xem một cách đầy đủ và thuận tiện nhất khi đến với Bảo tàng Công an.

Phạm Hải